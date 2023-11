Día de no comprar nada: ¿Por qué se celebra este día y dónde surgió la iniciativa?

Luego de la temporada de compras desenfrenadas por el Buen Fin y el Black Friday, donde las personas aprovecharon los descuentos para remodelar su guarda ropa, cambiar de carro, irse de vacaciones o para adelantar los regalos de Navidad, llega el “Buy Nothing Day” o bien el “Día de no comprar nada”, que se celebra este 25 de noviembre.

Este día es un recordatorio para las personas que han gastado en los últimos días. Su objetivo es invitar a las personas a dejar de gastar durante las próximas 24 horas, y mejor enfocarse en invertir su tiempo en algo productivo. Pero ¿sabes cuál fue su origen y por qué se celebra? A continuación te lo explicamos.

Foto: Pixabay

¿Por qué se celebra el "Día de no comprar nada"?

El “Buy Nothing Day” o el “Día de no comprar nada” fue creada por algunas asociaciones o activistas a nivel mundial. Esta celebración es la respuesta al consumo excesivo un día antes en el Black Friday, y tiene como objetivo incitar a la gente a no consumir ningún producto o servicio, y así darle valor a las cosas que realmente importan y sobre todo al dinero que se gasta en algo que por lo general no se necesita. También, buscan que la contaminación y la destrucción del medio ambiente se reduzcan.

¿Dónde surgió la iniciativa?

Esta iniciativa fue fundada en Vancouver, Canadá por el artista Ted Dave en septiembre de 1992, pero en 1997 fue trasladada al día después de Acción de Gracias.

Tiempo después de que fuera creada, varios países como Reino Unido, Israel, Austria, Alemania, Nueva Zelanda, Japón, Francia y Noruega se unieron a este día reflexivo.

Adbusters, una revista canadiense también se unió a la idea de Ted Dave para el Buy Nothing Day en el que las personas se abstienen de comprar durante 24 horas.

