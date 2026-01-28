Día de la Candelaria 2026: estos son los mejores tamales para disfrutar el 02 de febrero

Más Información

Si en la Rosca de Reyes apareció el famoso muñequito, el compromiso queda marcado en el calendario: el próximo , durante el Día de la Candelaria, toca pagar los tamales, una de las tradiciones más arraigadas en México.

Conoce cómo reciclar los muñequitos de la rosca. Foto: Creada con IA (ChatGPT)
Esta celebración transforma cualquier mesa en un espacio de convivencia, donde los aromas del maíz, las salsas y los guisos evocan recuerdos familiares y refuerzan la identidad cultural del país.

Acompañados de atole, café o chocolate caliente, los tamales reúnen a familias y amigos para cerrar el ciclo de las fiestas decembrinas.

Estos son los mejores tamales para disfrutar el 2 de febrero. Foto: Flickr
Los mejores tamales para disfrutar el Día de la Candelaria

Ya sea en casa, con amigos o en la oficina, para que la celebración del 2 de febrero sea completa, estos son los sabores de tamales que no pueden faltar en el Día de la Candelaria, desde los más tradicionales hasta los favoritos de siempre.

  • Tamal verde de pollo

Uno de los más populares y queridos. Su salsa verde, preparada con tomatillo y chiles, ofrece un sabor fresco y ligeramente picante que combina a la perfección con la suavidad de la masa.

Los mejores tamales para disfrutar el Día de la Candelaria. Foto: Canal de YouTube De mi Rancho a Tu Cocina
  • Tamal rojo de cerdo

Elaborado con chiles secos como guajillo o ancho, destaca por su sabor profundo y tradicional. El relleno de cerdo bien sazonado y su salsa especiada lo convierten en uno de los más recomendados durante esta celebración.

Los mejores tamales para disfrutar el Día de la Candelaria. Foto: Freepik
  • Tamal de mole

Uno de los más especiales y festivos. El mole, con su mezcla de chiles, especias y un toque dulce, aporta complejidad y carácter. Suele reservarse para ocasiones importantes como el Día de la Candelaria.

Los mejores tamales para disfrutar el Día de la Candelaria. Foto: Cortesía Nestlé
  • Tamal de rajas con queso

Cremoso y lleno de sabor, combina rajas de chile poblano con queso derretido, ideal para quienes prefieren una opción sin carne y con un picante moderado.

Los mejores tamales para disfrutar el Día de la Candelaria. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
  • Tamal de elote

Dulce de manera natural y con una textura suave y tierna. Resalta el sabor del maíz en su forma más pura y es uno de los favoritos de chicos y grandes.

Los mejores tamales para disfrutar el Día de la Candelaria. Foto: Alcaldía de Tláhuac
  • Tamal de dulce

Rosa, de vainilla, fresa, coco o con pasas, es el clásico para cerrar la comida. Su aroma y sabor lo convierten en el complemento perfecto de un atole calientito durante el 2 de febrero.

Los mejores tamales para disfrutar el Día de la Candelaria. Foto: Imagen creada con AI.
