Día de la Candelaria 2026: estos son los mejores tamales para disfrutar el 02 de febrero

Si en la Rosca de Reyes apareció el famoso muñequito, el compromiso queda marcado en el calendario: el próximo 2 de febrero, durante el Día de la Candelaria, toca pagar los tamales, una de las tradiciones más arraigadas en México.

Conoce cómo reciclar los muñequitos de la rosca. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

Esta celebración transforma cualquier mesa en un espacio de convivencia, donde los aromas del maíz, las salsas y los guisos evocan recuerdos familiares y refuerzan la identidad cultural del país.

Acompañados de atole, café o chocolate caliente, los tamales reúnen a familias y amigos para cerrar el ciclo de las fiestas decembrinas.

Estos son los mejores tamales para disfrutar el 2 de febrero. Foto: Flickr

Los mejores tamales para disfrutar el Día de la Candelaria

Ya sea en casa, con amigos o en la oficina, para que la celebración del 2 de febrero sea completa, estos son los sabores de tamales que no pueden faltar en el Día de la Candelaria, desde los más tradicionales hasta los favoritos de siempre.

Tamal verde de pollo

Uno de los más populares y queridos. Su salsa verde, preparada con tomatillo y chiles, ofrece un sabor fresco y ligeramente picante que combina a la perfección con la suavidad de la masa.

Los mejores tamales para disfrutar el Día de la Candelaria. Foto: Canal de YouTube De mi Rancho a Tu Cocina

Tamal rojo de cerdo

Elaborado con chiles secos como guajillo o ancho, destaca por su sabor profundo y tradicional. El relleno de cerdo bien sazonado y su salsa especiada lo convierten en uno de los más recomendados durante esta celebración.

Los mejores tamales para disfrutar el Día de la Candelaria. Foto: Freepik

Tamal de mole

Uno de los más especiales y festivos. El mole, con su mezcla de chiles, especias y un toque dulce, aporta complejidad y carácter. Suele reservarse para ocasiones importantes como el Día de la Candelaria.

Los mejores tamales para disfrutar el Día de la Candelaria. Foto: Cortesía Nestlé

Lee también: Se encarecen los tamales y costarán hasta 19% más; familias podrían gastar hasta mil 253 para celebrar Día de la Candelaria

Tamal de rajas con queso

Cremoso y lleno de sabor, combina rajas de chile poblano con queso derretido, ideal para quienes prefieren una opción sin carne y con un picante moderado.

Los mejores tamales para disfrutar el Día de la Candelaria. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Tamal de elote

Dulce de manera natural y con una textura suave y tierna. Resalta el sabor del maíz en su forma más pura y es uno de los favoritos de chicos y grandes.

Los mejores tamales para disfrutar el Día de la Candelaria. Foto: Alcaldía de Tláhuac

Tamal de dulce

Rosa, de vainilla, fresa, coco o con pasas, es el clásico para cerrar la comida. Su aroma y sabor lo convierten en el complemento perfecto de un atole calientito durante el 2 de febrero.

Los mejores tamales para disfrutar el Día de la Candelaria. Foto: Imagen creada con AI.

También te interesará:

¿Cómo eliminar las manchas del inodoro de una vez por todas?, guía paso a paso

¿Cómo neutralizar el olor a baño de tu hogar?; conoce algunos consejos eficaces y naturales

Constancia de Situación Profesional: ¿qué es y cómo obtenerla sin complicaciones?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv