El actor y director Robert Redford falleció hoy 16 septiembre a los 89 años, considerado una de las grandes leyendas de Hollywood; nació en Santa Mónica, California, en 1936, logró reconocimiento y fama en los años 60 y 70 por su participación en diferentes films.

Fue reconocido con el premio de la academia en 1981, en el rol de director por su película “Ordinary People”, además de ser nominado en varias ocasiones más como actor; su amor por el cine lo llevó a crear el Institute Sundance, una organización sin fines de lucro que apoya el teatro y cine independiente, reconocida por su festival anual, el Festival de Cine de Sundance.

Además de su legado en la actuación, logró un reconocido impacto como defensor del medio ambiente, se mudó a las montañas de Utah en 1961, y buscó preservar el paisaje natural del estado y del oeste estadounidense.

Despiden a Robert Redford con las mejores frases e imágenes en X

Ante la lamentable noticia, decenas de usuarios se despidieron del reconocido actor, te mostramos algunos:

Despiden a Robert Redford con las mejores frases e imágenes en X. Fuente: X

