Denise Maerker se despide de la conducción del noticiero estelar de Televisa: "Gracias por su confianza"

Después de seis años de que la periodista Denise Maerker condujera “En Punto”, el noticiero estelar de Televisa, esta noche se despidió del programa: en su lugar, ella misma presentó a Enrique Acevedo como titular de este espacio de noticias.

"Como parte de nuevos proyectos dejo la conducción de “En Punto”, quiero agradecerles por dejarme entrar a sus hogares, gracias por su preferencia, gracias por su confianza", dijo Maerker antes de presentar al nuevo conductor.

Recordó algunos de los momentos que consideró desafiantes, como los temblores de 2017, la campañas electorales de 2018 y cobertura de la pandemia por Covid-19.

La periodista continuará en la producción ejecutiva del noticiero

¿Quién es Enrique Acevedo, nuevo conductor del noticiero "En Punto"?

De acuerdo con Televisa, Enrique Acevedo "es un periodista con una amplia trayectoria tanto en México como en Estados Unidos. Se convirtió en el primer corresponsal latino del programa 60 Minutos y el primer conductor mexicano de CBS This Morning (Esta mañana)".

Estudió en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Columbia, donde obtuvo una Maestría en Periodismo.

Además, ganó un Premio Emmy en 2017 por su participación en "La Amazonía: Un Paraíso a la Venta", que recibió el reconocimiento al mejor largometraje en español de la categoría de Noticias y Documental.

"No me voy", afirma Denise Maerker

Luego de que la televisora anunciara este cambio en sus contenidos de noticias, la periodista dijo: "No me voy", esto porque se mantendrá en el programa "En Punto", pero en el puesto de Productora Ejecutiva. "Es un nuevo desafío que me emociona y compromete", dijo.

