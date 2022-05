Cuando Poniatowska reveló curiosas anécdotas a Ricardo Rocha en 1981

La escritora y periodista Elena Poniatowska, nacida en Francia, el 19 de mayo de 1932, celebró este jueves sus 90 años de vida en el Palacio de Bellas Artes, donde ingresó entre aplausos y vivas.

A través de YouTube, Ricardo Rocha, columnista de EL UNIVERSAL, compartió una entrevista para el programa “Para Gente Grande” en 1981, con Poniatowska, quien comentó sus orígenes como periodista, pasando por anécdotas como cuando entrevistó a Diego Rivera y su visión de lo ocurrido en el 68 en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco.

"Con todo eso que me ha dicho usted, yo siento que ya me morí", bromeó en aquella entrevista Elena Poniatowska, ante la semblanza que presentó Rocha.

Lee también: ¿Elena Poniatowska debió considerarse integrante del boom latinoamericano?

Asimismo, en la entrevista se apreció a una Elena sonriente, alegre y con sentido del humor. "Hay ya me hice bolas, es que a mí no me gusta hablar de mí misma, la verdad", expresó.

"Lo único que más o menos me sale es escribir y que no me sale nada estar en la tele y contestar preguntas", continuó bromeando.

Anéctota de Tlatelolco

Por su parte, referente a los sucesos de Tlatelolco en el 68 dijo que "tengo muchos amigos que estuvieron ahí [...] yo pensé que me estaban contando mentiras. Fuimos a ver y no había agua, estaban los tanques, estaban las flores pisoteadas en todos los camellones, había sangre embarrada en la pared", detalló la escritora.

Lee también: Elena Poniatowska y sus charlas con EL UNIVERSAL, en 14 frases

Por ello, Ricardo Rocha le preguntó de donde venían las ganas para documentar todo ese suceso. "Lo único que pretendo es estar contenta [...] la única forma de estarlo es si escribo"

En tanto, comentó que "cuando llegué a México en mi casa me mandaron a una escuela estúpida a aprender inglés, entonces aprendí español con las muchachas", relató Elena.

Relatos con intelectuales mexicanos

Aunado a ello, reveló algunas conversaciones curiosas que tuvo con los intelectuales mexicanos. "Yo tengo muchos amigos intelectuales. Me gusta mucho ser amiga de Carlos Monsiváis, porque me hace reír mucho, pero nunca hablamos de cosas intelectuales. Me cuenta mucho de lo que hizo con Carmen Salinas. Octavio Paz me decía 'qué te estás metiendo ahora'", comentó entre risas.

Lee también: 90 años de la indispensable Poniatowska

Finalmente, otra de las charlas que sostuvo fue con el pintor mexicano y pareja de Frida Kahlo. "Yo no sabía nada de la gente a la que me mandaba a entrevistar, pues me mandaron a entrevistar a Diego Rivera, que tenía una panzota y unos dientes chiquitos y le pregunté que si eran de leche y me contestó: 'sí son de leche y con esos dientes me como a los niños crudos, especialmente a las güeritas redonditas", concluyó.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr/rmlgv