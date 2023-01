Crean Rosca de Reyes de Bad Bunny y se hace viral

Ya no hay duda de que Bad Bunny es el artista más famoso del 2022 y se consagró no solo en México, sino en el mundo, con la gira más solicitada de 2022, recaudando 393.3 millones de dólares, de acuerdo con Pollstar, por encima de artistas de la talla de Elton John y el británico Ed Sheeran.

En sus dos fechas en el Estadio Azteca puso a bailar a los más de 140 mil asistentes, pero muchos se quedaron afuera por la presunta falsificación de boletos, la clonación de otros y, de manera oficial, el fallo en el sistema de la boletera Ticketmaster.

Pese a ello, Bad Bunny cumplió con un show que no olvidarán miles de fans, quienes al parecer no dejan pasar las fechas festivas para poner su ingenio, como es el caso de una Rosca de Reyes con la imagen del cantante de reguetón.

Un video se ha hecho viral en TikTok, “¿Te imaginas una rosca de reyes del Rey Benito?”, se lee en el clip que compartió una panadería en su cuenta y se aprecia este postre decorado con algunos elementos como soles, tiburones, corazones y cabezas de conejo que hacen referencia al cantante.





"A mi no me gusta, a mi me encaannnntaaaaa!, "si te sale un conejo pagas los tamales", fue algunos de los comentaris de los seguidores de la cuenta.

