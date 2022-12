Con dorilocos y drinks preparados, joven hace fiesta con temática del Corona Capital; se viraliza en TikTok

Una usuaria de redes sociales se volvió viral, luego de compartir su fiesta de cumpleaños hecha con temática del Corona Capital.

Por medio de TikTok, la usuaria @valofgaga compartió el video, en donde se aprecia los diferentes espacios con lo que cuenta su celebración.

En la grabación, la joven señaló que hizo su Line-Up "con todas las bandas que he visto este año".

Asimismo, presumió que en el escenario Corona está "el chupe" y "los drinks preparados".

De igual manera, el escenario Doritos se ve listo "para prepararte unos dorilocos bien perrones"; así como la carpa Levi's "para tomarte fotos".



Hasta el momento, el video cuenta con 37 mil reproducciones, más de 5 mil "likes" y ha sido comentado por diversos usuarios de la red social:

"Busco amistad sincera contigo", "No me dejaron entrar que, porque mi boleto estaba clonado", "Al principio me iba a burlar de ti, pero luego vi que estaba bien chida", "¿Hay abono para los 3 días?", "Te quedó super bonito todo", son algunos comentarios de internautas.

