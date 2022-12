Compra mil boletos del Metro CDMX para regalar, se hace viral en TikTok

Quien ha viajado en el Metro de la Ciudad de México sabe que siempre hay algo que contar, eventos raros, interesantes y/o graciosos son parte del transitar capitalino y esta vez nos regaló el momento en que un youtuber compró mil boletos del Metro y los regaló.

El youtuber Yulay, conocido por subir videos sobre cosas extrañas o peligrosas dentro de México, se ha hecho viral en TikTok por compartir el momento en que acude a una taquilla del Metro y compra mil boletos, aunque esto le costó un poco de trabajo porque la vendedora estaba dudosa de vendérselos, pudo adquirirlos.

“¿Cuántos boletos me podría vender? Es que los voy a regalar”, preguntó Yulay a la mujer en la taquilla. “Me costó un buen de trabajo comprarlos, ya que luego se presta para la reventa”, mencionó.

El influencer ocupó esos boletos para regalarlos en la calle a las personas. “Son obsequiados, eh. Les vamos a regalar para toda tu semanita o para 15 días. ¡Obsequiamos boletos!”, se aprecia a Yulay gritando en un área de puestos mientras la gente se acerca a recibir los boletos de obsequio.

El influencer ha ido a distintas estaciones del metro a regalar los boletos, mientras que la gente, que incluso hace filas para recibir una tira, le agradece el gesto.

En respuesta a este video, que ya tiene más de 200 mil reacciones y cientos de comentarios en los que los usuarios de esta red social agradecen al influencer su "buena voluntad".

"Me encantas yulay eres la mera banda. Te agradezco ser una persona que no se le mueve el piso", Eres genial ven para acá a San Miguel teotongo en CDMX no nos perdemos tus videos campeón", expresaron algunos usuarios de internet.

