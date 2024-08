¿Cómo desarrollar la autoestima? Psicóloga explica

La autoestima es una cualidad esencial que influye en prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. Se refiere a la percepción que tenemos de nosotros mismos y a la valoración que hacemos de nuestras propias capacidades y características.

Una autoestima saludable es fundamental para el bienestar emocional, las relaciones interpersonales y el éxito en diversas áreas de la vida. Sin embargo, mantener una autoestima alta no siempre es fácil y muchas personas enfrentan desafíos para lograrlo.

Reconocer y aceptar nuestros errores y limitaciones es un signo de madurez. Fuente: Freepik.

Desde la infancia, muchos hemos sido condicionados a ver los errores como señales de torpeza, incompetencia o incluso maldad. Esta percepción errónea, que vincula equivocarse con ser "malo" o "inútil", puede tener efectos devastadores en nuestra autoestima. Por eso, es esencial entender que cometer errores es una parte natural del aprendizaje y del crecimiento personal.

La licenciada en Psicología y colegiada N° CM-01224, Marta Rodríguez Martínez, que posee además un Máster en Psicoterapia y comunicación y colabora con TALITHA( Asociación de ayuda en el proceso de duelo por la pérdida de un hijo) y ADEA (asociación de personas con agorafobia, ansiedad generalizada, fobia social y trastorno obsesivo compulsivo), manifiesta que algunas personas viven en la negación, convencidas de que no cometen errores y qué otras se paralizan ante la perspectiva de equivocarse, evitando tomar decisiones por temor al fracaso. Este miedo puede ser el mayor error de todos, ya que la autoestima no se basa en ser perfecto, sino en aceptarse a uno mismo completamente, con virtudes y defectos. Equivocarse no es una tragedia, sino una oportunidad de aprendizaje y crecimiento.

Pasos para manejar el error

La autoestima se construye a partir de las experiencias de vida, las relaciones y la percepción que tenemos de nuestras habilidades y logros. Por eso, es fundamental aprender a manejar los errores:

Reenmarcar los errores: Cambiar la perspectiva sobre los errores es crucial. En lugar de verlos como fracasos, es importante interpretarlos como oportunidades de aprendizaje.

Tomar el error como un aviso: Un error puede ser una señal de que algo necesita nuestra atención. Preguntarnos qué nos está avisando el error puede ofrecer valiosas lecciones y prevenir futuros tropiezos.

Condición para ser espontáneo/a: Los errores nos humanizan. Cuando otros cometen errores, solemos ser comprensivos y verlos como más accesibles y humanos. Debemos aplicar la misma comprensión y gentileza hacia nosotros mismos cuando fallamos.

Ampliar el conocimiento consciente: En lugar de lamentarnos por los errores, debemos enfocarnos en aprender de ellos. Reconocer que cada error es una oportunidad para ampliar nuestro conocimiento y experiencia nos hace más resilientes y sabios.

Aceptar responsabilidad: Aceptar la responsabilidad por nuestros errores nos permite reflexionar sobre nuestras acciones y mejorar. Evaluar los costos y beneficios de nuestros comportamientos nos prepara para tomar mejores decisiones en el futuro.

Mensajes liberadores: Cambiar nuestra autoconversación es esencial. Mensajes como "Todo el mundo comete errores", "Hice lo mejor que pude en ese momento", y "Sólo se equivoca quien actúa" pueden liberarnos del auto-juicio y la autocrítica destructiva.

Contemplar los errores en los demás: Visualizar cómo trataríamos a un amigo que ha cometido el mismo error puede ayudarnos a ser más compasivos con nosotros mismos. Debemos tratarnos con el mismo perdón y comprensión que ofreceríamos a un ser querido.

La autoestima es un pilar fundamental para una vida plena y satisfactoria. Que no se trata de ser perfecto, sino de ser auténtico y aceptarnos a nosotros mismos, con todas nuestras virtudes y defectos. Equivocarse es humano y aprender de los errores es la verdadera clave del crecimiento personal y la autorrealización.

Trabajar en fortalecer la autoestima es un proceso continuo que requiere esfuerzo y auto-reflexión. Al adoptar hábitos y estrategias saludables, es posible mejorar la percepción que tenemos de nosotros mismos y en consecuencia, nuestro bienestar general.