Ciro Gómez Leyva responde a AMLO sobre "sabotaje" en atentado: Ahora resulta que me mandé matar

El periodista Ciro Gómez Leyva respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de señalar que el atentado contra el presentador de noticias se pudo tratar de un "asunto de Estado, de desestabilización, de sabotaje o de subordinación".

En su conferencia matutina, el mandatario dijo que no descartan la desestabilización de su gobierno.

“Por que se van con un periodista famoso”, cuestionó y comentó que no descarta que el conservadurismo esté detrás.

Lee también AMLO ve desestabilización y sabotaje en atentado a Ciro Gómez Leyva

"No ha de conocer el tema", responde Ciro

Por medio de Twitter, Gómez Leyva cuestionó la respuesta de López Obrador, pues dijo que "no ha de conocer el tema". "Lo de autotentado significa que yo mismo me mandé a matar [...] Ahora sí que yo no sabía", expresó el periodista.

Asimismo, añadió que el presidente "juega a esa confusión". "Él (AMLO) juega a esa confusión. Autoatentado es que fueron los conservadores, que querían matar a uno de los periodistas que simpatizan con ellos, bueno, también que me digan en donde están esas simpatías, algunas de las personas que el presidente Lopez Obrador califica de conservadores".

Esta mañana en la conferencia no hubo información novedosa sobre el atentado, pero el presidente @lopezobrador_ habló del tema y dijo que se pudo tratar de un asunto de Estado, de desestabilización, de sabotaje o de subordinación. pic.twitter.com/4mzPSoivH8 — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) January 20, 2023

Confirman vinculación a proceso de 12 detenidos por atentado a Ciro Gómez Leyva

El subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio informó que por el caso Ciro Gómez Leyva, 12 integrantes de una célula fueron vinculados a proceso

Lee también Caso Ciro Gómez Leyva: confirman vinculación a proceso de 12 detenidos

Al hacer un balance de las vinculaciones y sentencias importantes como parte del gabinete de seguridad, recordó que esas detenciones estuvieron a cargo de las autoridades capitalinas.

Dijo que fue la FGJ quienes los llevaron ante un juez de control, quien fijó que siguieran su proceso en prisión.

Con información de Kevin Ruiz.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

aosr