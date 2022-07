Cinnabon, el postre que protagoniza el nuevo capítulo de “Better Call Saul” y se volvió viral

El rollo de canela de Cinnabon se ha vuelto tendencia en redes sociales debido al más reciente capítulo de “Better Call Saul”, la exitosa serie de Netflix que ya se encuentra en su emocionante recta final.

Y es que el característico postre fue protagonista de “Nippy”, el episodio en blanco y negro de la última temporada del famoso spin-off de Breaking Bad, y donde el carismático pero poco escrupuloso abogado parece regresar a sus raíces de estafador.

La línea temporal de la historia se ubica después de los acontecimientos de Breaking Bad, con un Jimmy McGill ya fuera de Albuquerque y con otra identidad, Gene Takavic, quien pese al temor de ser descubierto vuelve a las andadas con una nueva estafa.

Todo gira alrededor del postre de Cinnabon -la franquicia donde trabaja Gene- ya que los minutos que un vigilante tarde en comerlo será el mismo tiempo que tendrá el cómplice del abogado para robar diversos artículos de un centro comercial.

Pero ante la tensión de lo que sucede y la forma en que el elemento de seguridad devora su rollo de canela frente a la cámara, los fanáticos de la serie terminaron colocando la palabra “Cinnabon” en tendencia de Twitter y los memes no se hicieron esperar.

Se trata de una cadena estadounidense de tiendas de repostería, cuya especialidad es justamente el rollo de canela. Vende además bebidas como cafés y malteadas.

Arrancó en 1985 con un primer local en Seattle, Washington, pero un año después evolucionó a franquicia. En la Ciudad de México, por ejemplo, cuenta con al menos 7 sedes.

Cinnabon after cashing the check for episode 610. #bettercallsaul pic.twitter.com/vHPXXWNQGA

— (@Ethan_Thatsme) July 26, 2022