"Chino", perrito rescatado en Chichén Itzá ya fue adoptado

Chichén Itzá, Yucatán.-Tras ser rescatado de un ambiente hostil, en las inmediaciones de esta zona maya, y con el riesgo de perder la patita trasera derecha por una grave herida que presentaba, este día, “chino”, uno de los “perritos sagrados de Kukulkán”, como le llaman a los "lomitos" que deambulan en el lugar, finalmente encontró un hogar, donde tendrá una vida digna junto a otros cinco perritos.

La entrega del “chino” a su nueva dueña, la señora Elizabeth Valerio Hernández, estuvo a cargo de Lourdes Durán Leal, de la asociación protectora de animales Perpópolis.

Minutos antes, cuando llegó el perrito a la puerta del predio de lo que sería su nuevo hogar, mismo que fue llevado por el director general del Patronato Cultur Mauricio Díaz Montalvo, la Sra. Elizabeth salió de su casa y expresó: “¡Bienvenido chino a tu nuevo hogar”, en tanto que lo abrazaba y le besaba su cabecita!

De inmediato lo trasladó al patio donde se encontraban otros cinco canes -“lola”, “mía”, “chiquitito”, “chichín” y “nena”- que también están bajo la custodia de la adoptante.

“¡Muchas gracias por adoptarlo!”, expresó Díaz Montalvo a Elizabeth, quien respondió: “Al contrario, gracias a ustedes por la confianza”.

En ese momento, la presidenta de Perpópolis, expuso que, cuando hizo la visita para verificar las condiciones del lugar en donde estaría “chino”, no fue necesario hacer preguntas, ya que la ahora adoptante expresó que ha tenido otros perros que murieron de viejos, que cuenta con el respaldo de un veterinario, y además la casa está cerrada. “Se nota que ama a los animalitos y no me quedó la menor duda de qué chino queda en las mejores manos”, agregó.

Mauricio Díaz explicó que el perrito fue rescatado por personal de Cultur en julio del año pasado en los alrededores de Chichén Itzá, pero dadas las condiciones en que llegó, su recuperación fue muy lenta.

-Lo tuvimos unos meses en un hogar temporal y luego estuvo unos días en Cultur… Eso hizo que el animalito se vuelva sociable y noble -añadió.



