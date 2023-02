Chat GPT e inteligencia artificial, los protagonistas de la Revista Time

La revista TIME ha dedicado su edición de marzo a Chat GPT, chatbot que ha causado controversia por ser capaz de responder a cualquier pregunta mediante la Inteligencia Artificial. Su tecnología es capaz de interactuar en forma de diálogo conversacional y proporcionar respuestas que bien podría haber contestado un humano.

En su portada, la revista TIME exhibe lo que sería una conversación con Chat GPT en la que le cuestiona cuál sería su opinión respecto a una portada en la que se hable del potencial de la Inteligencia Artificial.

Lee también ¿Qué es ChatGPT y cómo puedes usarlo?

En su cuenta de Twitter incluso han compartido un video de lo que fue la conversación con el Chatbot que respondió que como Inteligencia Artificial no es capaz de tener creencias u opiniones personales, sin embargo, es posible que brinde contexto e información en la materia.

“Una historia de portada en una ampliamente leída publicación como TIME podría crear consciencia publica sobre los riesgos potenciales y beneficios de esta tendencia, así como estimular discusiones sobre cómo asegurar que la Inteligencia Artificial es desarrollada y empleada en una forma responsable y ética”, se lee en la portada.

TIME's new cover: The AI arms race is on. Start worrying https://t.co/Ufgfn2QCUQ pic.twitter.com/s1n1CoFEzY

— TIME (@TIME) February 16, 2023