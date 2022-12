Carlos III da su primer mensaje de Navidad como Rey: ¿De dónde viene la tradición?

Carlos III grabó su primer discurso navideño para el Reino Unido y la Mancomunidad Británica de Naciones (Commonwealth, ex colonias) en el castillo de Windsor, junto a un gran árbol de Navidad, decorado con materiales sostenibles, según adelantó este viernes el Palacio de Buckingham.

Se espera que el monarca, que sucedió a la reina Isabel II fallecida el pasado 8 de septiembre, rinda tributo a su madre y su labor durante los setenta años de reinado.

El mensaje del rey se grabó en el coro de la capilla de San Jorge, donde se sentó la familia real durante el servicio religioso en honor a Isabel II el pasado septiembre.

Según la residencia oficial de la familia real británica, los materiales que se han utilizado para decorar el árbol de Navidad incluyen papel y vidrio, así como productos naturales como piñas.

Durante sus años como príncipe de Gales, Carlos III, de 74 años, expresó de manera regular su preocupación por la amenaza al medio ambiente y trabajó para unir a los gobiernos y al sector público y privado para encontrar soluciones a la crisis del cambio climático.

La tradición se remonta al bisabuelo de Su Majestad, el rey Jorge V, quien usó el medio de la radio, entonces relativamente poco probado, para hacer su primera transmisión navideña desde Sandringham en 1932, con palabras redactadas por Rudyard Kipling.

It was the outbreak of war in 1939 which firmly established the Royal Christmas Broadcast. With many now facing an uncertain future, King George VI spoke live to offer a message of reassurance. pic.twitter.com/a9Gvbmrmup

— The Royal Family (@RoyalFamily) December 24, 2022