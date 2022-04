Cantinflas: quién bautizó así al personaje

Texto: Raúl J. Fontecilla

El próximo año se cumplirán 30 años de la muerte del comediante mexicano conocido en todo el mundo como Cantinflas: Mario Moreno (1911-1993), quien murió un 20 de abril. Si bien se le reconoce por películas como Ahí está el detalle (1949) en Hispanoamérica y La vuelta al mundo en 80 días (1956) a nivel internacional, su larga trayectoria inició desde su juventud.

Podría decirse que siempre se le ha identificado con el mismo seudónimo. Ya en 1936, nuestro semanario a color El Universal Ilustrado hablaba del talento cómico de Cantinflas, quien se presentaba en teatros de la capital junto a artistas como el también comediante Manuel Medel. Pero, ¿quién bautizó a Moreno como Cantinflas?

La leyenda del personaje

Como es común en las vidas de celebridades que permanecen activas tanto tiempo, el por qué detrás del nombre artístico de Cantinflas está envuelto en mitos y declaraciones que no concuerdan entre sí.



Algunas de las películas de Cantinflas se consideran aportes valiosos de Mario Moreno a la época del Cine de Oro mexicano. Especial.

Una versión dice que a inicios de su carrera sintió pánico escénico antes de una presentación, lo que lo llevó a reemplazar sus monólogos con incoherencias. Se dice que la audiencia, inconforme, exclamó “¿cuántas te inflas?” (en el sentido coloquial, alcoholizarse).

La contracción de esa pregunta llevó al stage name, afirman medios como El País y personalidades como el escritor Carlos Monsiváis.

Otra versión plantea que Moreno se presentaba originalmente como “el Chupamirto”, en referencia a una presunta y notable inclinación al alcohol y a su manera de hablar. Poco después adoptaría la unión de la expresión “inflas” y la palabra cantina.

Javier Moreno, un sobrino del entonces ya fallecido actor, desmintió lo anterior, pues aseguró que su tío no había dado muestras de tener tales conductas cercanas al alcoholismo, y aseguraba que se había “llevado a la tumba” la verdad detrás del nombre artístico.



En 1971, EL GRÁFICO entrevistó a Cantinflas acerca de rumores sobre supuestos problemas de salud, a lo que respondió "Que los infartos se repiten..? Pues para mí, que se repita, pero la lotería." Archivo EL UNIVERSAL.

Qué dijo Cantinflas de Cantinflas

En una de sus últimas entrevistas para la televisión, Mario Moreno abordó el tema. El año de 1992, durante el programa Ocurrió así de la cadena Telemundo, contó su propia versión al conductor Enrique Gratas:

“La [versión] que vale es: que cuando yo me decidí, y ya vestía a mi personaje, yo me puse el nombre, y me lo puse pa’ que no pusieran mi nombre, para que no se enterara mi familia…”

De modo que, a decir del propio Mario Moreno, el alias fue la forma en que procuró ocultarle a su familia, quizá por pena, que se dedicaba a presentarse en carpas de circo, haciendo reír a las personas.

Haz clic aquí para abrir el video en otra ventana.

En esta entrevista Mario Moreno contó su versión sobre el origen del nombre Cantinflas. Tomado de YouTube.