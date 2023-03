Por muchos años, la música ha sido consideradoa como una vía de protesta contra la represión. Existen muchas maneras de manifestarse para alzar la voz por los derechos de grupos vulnerados y recientemente un grupo de mujeres iraníes lo hizo a través del baile.

En redes sociales comenzó a circular un video en el que un grupo de 5 mujeres iraníes decidió ejercer su libertad de manera creativa. No recurrieron a marchas, sino que bailaron sobre la plaza del barrio de Ekbatan, ubicado en Teherán.

En Irán, las expresiones de baile y canto en espacios públicos no están permitidas, en especial, si son realizadas por mujeres. Las leyes del país les impiden ejecutar un simple movimiento coreográfico, pues se considera como acto de protesta, lo cual puede terminar en castigos, multas y hasta prisión.



Foto: Pixabay

Leer también: Reparto de utilidades 2023: ¿Cuándo inicia y quiénes son beneficiarios?

El medio nacional Irán International English publicó un clip donde se puede observar a 5 mujeres realizando diferentes movimientos de baile con una de las canciones más virales del momento.

Las bailarinas montaron una coreografía al ritmo de “Calm Down”, canción interpretada por el rapero nigeriano Rema y la cantante Selena Gómez. Como es costumbre, el éxito de la pista desató un challenge de baile en internet, al cual se sumaron mujeres de todo el mundo.

Al mismo estilo de TikTok, las jóvenes iraníes utilizaron el cuerpo para expresar su libertad con movimientos de cadera y abdomen. Además, todas estaban vestidas con ropa holgada y no portaban su velo, mismo que es obligatorio en el país.

En las imágenes difundidas se puede apreciar a las bailarinas alegres y felices al compás de la música. Por supuesto, usuarios de internet aplaudieron su creatividad para expresarse a través del arte.



This video of Iranian girls in Tehran’s Ekbatan neighborhood dancing unveiled to the song Calm Down by Rema and Selena Gomez has gone viral.

Women are banned from dancing in public in Iran. pic.twitter.com/2hSsY4KFEg

— Iran International English (@IranIntl_En) March 9, 2023