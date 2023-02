BTS: Filtran imágenes en Twitter de Jungkook con cabello largo y tatuajes

Luego de que BTS, la banda de K-pop, anunciara su descanso para trabajar en proyectos en solitario, los integrantes han mantenido gran parte de su vida en privado. No obstante, en días recientes Jungkook realizó un live para sus seguidoras, quienes quedaron sorprendidas por su apariencia.

Desde diciembre del 2021, la banda anunció que algunos de sus integrantes debían realizar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Específicamente, Jin, el miembro mayor de BTS, recibió una despedida por decenas de sus fans.

No obstante, fue a través de Twitter que las ARMYs obtuvieron novedades de sus ídolos. Y es que Jeon Jung-kook , mejor conocido como Jungkook, compartió una transmisión en vivo con sus fans en la que se le observó con pelo largo y tatuajes.



ⓘ este usuario está completamente enamorado de jeon jungkookpic.twitter.com/wJWzZ16TfG — ɦɑɗɛs lvs ɟɦɛy ♪♫ (@lostinyou_bts) February 11, 2023

Leer también: Titanic: Cines de México para ver el reestreno del filme del director James Cameron

Jungkook revolucionó las redes con su cambio de look

El cantante apareció en su departamento momentos después de hacer ejercicio. Jungkook se mostró sentado en un sofá y conversó con sus admiradoras por poco más de 4 horas en la plataforma Weverse.

El idol confesó que en realidad no hacía nada durante sus horas de descanso. Y es que, por rango de edad, Jungkook será el siguiente en irse al servicio militar. Por lo que se estima que en 2024 les de el anuncio oficial a sus fans.



Foto: Twitter @gabiiCabreraa

A lo largo de la transmisión, el BTS cantó algunas canciones para sus fanáticas. Asimismo, aprovechó para mostrar a su mascota a quien llama “Bamie”. Pero, sin duda, lo que saltó a la vista de todas fue que tenía un par de tatuajes en los brazos, de los cuales explicó sus significado.

Leer también: ¿Cuál es la condición que probablemente tiene “Medio Metro”?

A pesar de su actividad en redes sociales, el cantante ha declarado que se encuentra trabajando en un mixtape y diferentes proyectos musicales. Sin embargo, estos aun no tienen fechas de salida.

Además de una sesión de preguntas con sus fans, el idol coreano cantó karaoke durante la transmisión. Y al mismo estilo de Sam Smith, interpretó “Unholy”, tema musical que estrenó en colaboración con Kim Petras.

El ARMY de BTS estalló con el nuevo look de Jungkook

A unos cuantos minutos de finalizar el en vivo, sus fans no tardaron en postear capturas y videos en Twitter con el nuevo look de la estrella del K-pop. Desde luego, no perdieron la oportunidad para elogiar la apariencia del artista.



: ¡Hoseokie hyung está aquí, j-hope hyung también está aquí!

: ¿Ah en serio?

: ¿Por qué, por qué vienen todos? ¿Reciben notificaciones?

: Cuando conocí a j-hope en Las Vegas por primera vez, el dijo "¡Aaaahhh~! ¡Así que tú eres el entrenador de Jungkook~!"

: pic.twitter.com/czSDBHvhW8 — abi — • slow • (@kiss_seven7) February 12, 2023

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

foh