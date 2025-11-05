¿Blink-182 en Simi Fest 2025? Travis Barker colabora con Dr Simi por esta razón

A través de Instagram, Farmacias Similares compartió un video en donde Dr Simi aparece tocando una batería en un set de grabación totalmente en blanco, la sorpresa no fue esa, sino el producto que anunciaron a la venta.

Travis Berker, baterista de Blink-182, anunció la llegada de Barker Wellness, la línea de productos fundada por él y que estarán a la venta en las más de 9 mil sucursales de Dr Simi en todo el país.

¡Grandes noticias, Barker Wellness x Farmacias Similares, ahora en las 9,500 tiendas en todo México! 🇲🇽, es la leyenda que acompaña al vídeo.

¿Blink-182 en Simi Fest 2025?

La banda estadounidense de Rock/pop funk, es una de las más reconocidas desde la década de los años 90. Con éxitos como: “All the Small Things”, “Adam´s Age” o “I miss you”, se ha consolidado como una de las agrupaciones que más contribuyó al éxito masivo de su género.

Tras el anuncio de la colaboración entre su baterista (Travis Berker) y Farmacias Similares, en redes sociales surgió el rumor de que la banda podría encabezar Simi Fest 2025, sin embargo, ninguna de las dos partes se ha pronunciado oficialmente sobre el festival que se llevará a cabo el 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Foto: X

¿Qué producto venderán de Travis Berker en Farmacias similares?

La marca fundada por el baterista está enfocada en el cuidado físico y mental, distribuye productos veganos, naturales que mejoran la salud del día a día, todo de la manera más alejada de productos químicos o fórmulas artificiales.

La única forma de comprar el producto era por su sitio web, ahora, con este anuncio de Farmacias Similares, podrás conseguir cremas para recuperación muscular, aceites relajantes, bálsamos para tatuajes y muchos más muy cerca de tu hogar.

ffa/aosr