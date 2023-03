"Bienvenido, señor Musk", el mensaje de Samuel García en Twitter por permanencia de Tesla en NL

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que la planta automotriz de Tesla se instalará en Monterrey, Nuevo León, acuerdo al que llegó con Elon Musk, el gobernador de la entidad, Samuel García Sepúlveda dedicó un emotivo mensaje al magnate sudafricano.

Por medio de Twitter, el gobernador le dio la bienvenida al dueño de SpaceX.

"BIENVENIDOS @Tesla A NUEVO LEÓN. BIENVENIDO Sr. @elonmusk. Gracias por dejarnos soñar que nuestros hijos serán los astronautas, científicos, programadores e ingenieros que ya están construyendo el futuro. Soñar que pronto estaremos en el centro del desarrollo del mundo…", se lee en la publicación de Samuel García, acompañada de una imagen del logo de Tesla.

Lee también Santa Catarina: ¿Cómo es el municipio de Nuevo León que será sede de Tesla del empresario Elon Musk?

WELCOME @Tesla TO NUEVO LEÓN

WELCOME Mr. @elonmusk

Thank you for letting us Dream that our children will be the astronauts, scientists, programmers and engineers that are already building the future.

To dream that, we will soon be at the center of the world’s development… pic.twitter.com/r1agQaOSio

— Samuel García (@samuel_garcias) March 1, 2023