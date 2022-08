Bautizan como "Hachiko de La Raza" a perrito que espera todos los días a su dueña fallecida

La lealtad de un perrito no tiene límites y este amigo peludo se lo ha demostrado a los usuarios del Metro, por lo que en redes sociales ya le apodan "Hachiko de La Raza", "Jacinto" o "Hachiko mexicano".

En una foto que circula en internet se puede observar a un perrito sentado en uno de los accesos a la estación La Raza del Metro.

La imagen fue publicada en la cuenta de Instagram cronicas_chilangas_cdmx, donde cuentan que el can de color café es reconocido por los vecinos, pues todos los días espera a su dueña, quien en algún momento ya no regresó porque falleció, pero eso no mermó el amor de su amigo canino, quien día y noche la espera en las escaleras de la estación.

"La realidad supera la ficción. Los vecinos cuentan que este perrito todos los días esperaba a su dueña, un día ella ya no regreso a causa de una enfermedad que cegó su vida y el perrito día y noche aún espera que su dueña aparezca por las escaleras de la estación para recibirla con ese amor incondicional que Solo ellos saben dar..", menciona la publicación.

La publicación ya cuenta con miles de "Me gusta" y comentarios donde algunos usuarios piden que el perrito sea adoptado y otros reconocen la lealtad de este ser viviente.

Otros ya lo nombraron de diferentes maneras haciendo referencia a la película "Siempre a tu lado", que cuenta una historia muy parecida a la que protagoniza este fiel amigo de cuatro patas.



