Bajan a extranjera de camión en CDMX tras hablar mal de México; “lárgate de este país”

En redes sociales circula un video sobre una extranjera que fue bajada de un camión en la Ciudad de México, luego de hablar mal del país, ocasionando el enojo de los pasajeros.

Por medio de la plataforma X, la cuenta @QuePocaMadre_Mx compartió el video, donde se escucha a la mujer soltar malas palabras del país azteca.

“Que no me intimidas, hombre. Yo me voy a quedar por encima, porque tienes que nacer de nuevo para llegarme al talón, tienes que nacer, tío. No me intimidas, a lo mejor una mexicana se va a callar, pero yo no me voy a callar. Ven, pégame”, expresó la extranjera.

Corren a extranjera de camión en CDMX

Por su parte, una pasajera respondió a los dichos de la extranjera. “Estás diciendo que no te gusta México”.

Asimismo, tras segundos de discusión, otra mujer apareció en el video para correr a la extranjera. “Ya bájale, órale, con sus ching…, y si no te gusta, lárgate de este país, porque nadie te faltó al respeto, cule…”.

🤯 "‼️ÓRALE, Y SI NO TE GUSTA, LÁRGATE DE ESTE PAÍS PORQUE NADIE TE FALTÓ AL RESPETO... CVL3RA‼️"🚌🇲🇽



📍 #CDMX | Así es como pasajeros del transporte público bajaron a una extranjera por quejarse de #México. pic.twitter.com/gC9dBYNWQt — ¡QUÉ POCA MADRE! 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) February 19, 2025

Hasta el momento, el video cuenta con 407 mil reproducciones y más de 10 mil “likes”.

aosr