Asaltan a youtubers españoles en México: “fue la cosa más horrible que nos ha pasado"

Aldara y Alex, dos youtubers españoles con residencia en México, han compartido su traumática experiencia, luego de que fueran asaltados mientras viajaban en coche desde Ciudad de México hasta Michoacán.

A través de su cuenta de Instagram, la pareja relató lo sucedió, lo que alertó a sus seguidores.

"Nos acaban de asaltar hace como unas hora ya, estamos en la fiscalía haciendo una denuncia, nos asaltaron con pistolas etc. Estuvo muy feo nos robaron todo, no tenemos nada, íbamos camino a Michoacán, no vamos a poder ir, vamos a intentar arreglar esto”.

Dos días después de que la pareja diera el mensaje, ambos subieron un video a su canal de YouTube donde explicaron a detalle el atraco del que fueron víctimas "para reportarlo y que las autoridades tengan conciencia de las cosas que pasan en esa zona".

En el video que cuenta con más de 400 mil vistas, ambos youtubers relataron los hechos luego de que personas armadas los golpearan y les robaran sus pertenencias a mitad de la carretera.

Todo comenzó luego de que se les ponchara la llanta de su vehículo. "Alguien tiró algo a la carretera, pero luego no lo vimos", dijo Alex, situación que desató que el carro perdiera el control a mitad de trayecto.

“Eran dos hombres y una mujer con una pistola calibre 22. Y nos dijeron ‘ya los agarró la chi**ada’. Nos dijeron que nos agacháramos, nos pidieron el reloj, los anillos, teléfonos y aretes, empezaron a pedir los teléfonos” agregó que, “fue la cosa más horrible que nos ha pasado en nuestras vidas. Me apuntaron en la cabeza, pero pudo haberle pasado a cualquiera, nos tocó a nosotros”, dijeron en el video.

Lee también: YouTube presenta su conferencia EduCon edición 2022

Aldara y Alex son dos youtubers muy queridos en México, ya que en sus videos muestran parte de sus viajes donde expresan la admiración y el amor que le tienen al país. Hace apenas dos meses, también se hizo viral un video donde la pareja se mira asustada por el temblor del 19 de septiembre.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

vare/rcr