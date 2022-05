El cantante de la agrupación de pop Ov7, Ari Borovoy, sorprendió a sus seguidores con la noticia de que se lanzará como candidato a diputado este año.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter, donde Ari Borovoy pidió el apoyo de sus fans para perseguir sus sueños.

“Hoy quiero agradecerte a ti que me conoces desde hace 33 años, Justo cuando empecé tenía 9 años de edad y has sido el respaldo detrás de cada uno de los proyectos que he emprendido”, explicó.

"Este día es uno de los más importantes": Ari Borovoy

“Desde que tengo uso de razón mis padres me han enseñado a perseguir mis sueños y mis metas, pero sobre todo me han enseñado que nada es imposible en esta vida. Este día es uno de los más importantes de toda mi carrera”, dijo el cantante de "Te quiero tanto", en la grabación difundida en sus redes de más de un minuto.

“Contendré para diputado este año, en mi vida y en mi trayectoria he representado muchos talentos, pero hoy quiero representarte a ti como ciudadano, espero contar contigo: cada like, cada comentario positivo o negativo, cada mensaje que compartas será un paso más para consolidar nuestra meta juntos”, expresó el también empresario.



Es un honor para mí compartir esta noticia que me llena de ilusión y fuerza para luchar por y para los ciudadanos. Gracias por el apoyo durante más de 33 años, lograremos una meta más juntos.

Ari Borovoy, contigo YO SÍ voy… #AriDiputado pic.twitter.com/Dvvui8v3qC — ARI BOROVOY (@ARIBOROVOY) May 11, 2022

