Génesis Aleska: La vez que acusaron a la modelo venezolana de hacer brujería a Nicky Jam

El día de ayer, Génesis Aleska fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por supuesto robo de relojes lujosos. Sin embargo, no es el único escándalo en el que la modelo se ha visto involucrada durante los últimos meses.

Luego de que se diera a conocer su detención, salió a la luz el romance de apenas siete meses que tuvo con Nicky Jam. En noviembre de 2022, la influencer venezolana fue criticada por contactar a una santera para “amarrar” al intérprete de “Travesuras”.

Nicky Jam y Génesis Aleska presumían su amor en redes sociales. Foto: Instagram

¿Génesis Aleska le hizo brujería a Nicky Jam?

Las acusaciones de brujería surgieron a partir de un video en el que se ve a Génesis Aleska en videollamada con una “bruja”. En la conversación, la modelo se quejó del desempeño sexual de Nicky Jam y expresó sus deseos por apartarlo de otras mujeres, aún cuando ya habían terminado.

La santera le ofreció hacer un ritual con popo de perro, de gato, de gallo fino, así como azufre y pimienta. Y según le explicó, este trabajo alejaría al cantante de los intereses románticos que pudiera tener.

“Que Nick Rivera Caminero no deje de pensar en mí, que me busque desesperadamente, que me extrañe, que quiera estar conmigo. Que Nick Rivera Caminero necesite hacerme el amor, necesite buscarme, que necesite estar conmigo, que no tenga ojos para nadie, sino para mi”, dijo Génesis Aleska.

Por si fuera poco, la influencer también solicitó a la santera que Nick Rivera Caminero (nombre real de Nicky Jam) no pudiera tener relaciones sexuales con otra mujer, más que con ella. La “bruja” habría accedido a realizar todas las peticiones, según consta en el video.

¿Qué respondió Génesis Aleska sobre acusaciones de brujería a Nicky Jam?

En una entrevista para Telemundo, Génesis Aleska confirmó que la brujería hacia Nicky Jam era real y señaló que había compartido la videollamada con amistades cercanas, pero alguien la filtró en redes sociales.

Ahí mismo sostuvo “Todo pasó por un propósito porque esto me ayudó a tener las herramientas. Me tuve que endurecer y fortalecerme, escucharme a mí misma porque muchas de las cosas que pasaron fue también por escuchar a personas que no debí escuchar”.





