Albañil descubre que es hijo de un empresario y ahora demanda por fortuna de 10 mdp 

La Justicia de Córdoba determinó, tras una prueba de ADN, que un hombre de 58 años que trabaja de albañil, Marcelo Omar Urbano, es hijo de un importante empresario bodeguero, Eduardo Lapania.

Sin embargo, el padre negó su intención de admitir la filiación, como lo había hecho cuando Urbano tenía 21 años y quiso conocerlo, por lo que ahora el albañil lo demandará por 100 millones de pesos.

Urbano vive en Villa Soto, departamento de Cruz del Eje, y se crío con su abuela, ya que a su madre le era difícil mantenerlo porque no tenía trabajo. No terminó la primaria. Desde chico hace changas y desarrolló el oficio de albañil, según contó en el diario La Voz.

Su padre biológico reside en Buenos Aires, es un reconocido empresario bodeguero. A principios de los 60 él y sus padres vivían en La Falda, Córdoba y empleaban a la madre de Urbano, que realizaba tareas domésticas en la casa.





La historia de Urbano

“Nací en 1963. Mi mamá, que falleció hace varios años, me contó todo desde chico. Y cuando estuvo muy grave e iba a fallecer, me volvió a decir que mi padre era un millonario”, dijo Urbano en diálogo con Radio Mitre Córdoba.

“Ella estudiaba en un colegio de monjas y el papá, mi abuelo, la dejó como empleada en esa casa [de los Lapania]. Estuvo enojada hasta el último día de su vida por la situación”, dijo.

De acuerdo a lo que le había contado la madre, ella quedó embarazada de uno de los hijos de la familia. Cuando se supo lo ocurrido, la despidieron.

Por otra parte, Urbano dijo que si el empresario lo hubiera reconocido de niño, él tendría otra vida. “Habría terminado el primario y el secundario. Mi madre me entregó a mi abuela de muy pequeño, porque no podía cuidarme por motivos de trabajo. Me crie en Paso Viejo, departamento Cruz del Eje”, relató.

Además, expresó que Lapania le hizo “mucho daño” a su familia. “No sólo a mi madre, también a mi abuela. Aunque ponga el dinero que ponga, el daño es irreparable ya”.

Cuando Urbano tuvo 21 años quiso conocer a su padre y se citó con él en un bar. Allí, conversaron, pero Lapania aseguró que su madre mentía.



Los ADN que confirman la filiación

Años después hizo dos demandas de filiación. “Por los ADN se comprobó que era verdad lo que decía mi madre, me dieron 99,7 por ciento que soy hijo de Eduardo Lapania, quien vive en Capital Federal, en el microcentro”, señaló.

Consultado acerca de por qué hizo el reclamo judicial explicó que sus hijos “querían saber quién era su abuelo y de dónde venían”.

En cuanto a cuál es su expectativa, dijo: “No creo que haya cambios en mí. Espero que haya cambios para mis hijos y nietos. Que tengan las oportunidades que yo no tuve”.

El abogado de Urbano, Federico Crucella, dijo a Cba24n sobre Lapania: “Su conducta nos ha llevado a la demanda que ha terminado con la filiación”. Además confirmó que impulsarán un reclamo económico por al menos 100 millones de pesos, pues “hay una disparidad evidente” entre la vida a la que accedió Urbano y el resto de sus hermanos.

