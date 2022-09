Adolescente destruye el departamento de su madre y ella aclara cuál fue la razón

Recientemente se popularizó en TikTok un video donde se aprecia el interior de un hogar con los muebles de cabeza, espejos rotos, electrodomésticos arruinados y objetos personales regados por el piso.

Al mismo tiempo, se escucha la voz de la mujer que graba la catástrofe: son, principalmente, sollozos, pero también emite algunas palabras en inglés y expresa su aflicción al ver su laptop hecha pedazos, la cual "necesitaba para poder hacer su trabajo".





A 12 year old boy did this to his mother's house because she punished him by taking his phone guys comment and tel me what u would do if it's was your home

