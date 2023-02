¡Adiós Piqué y Anuel! Shakira y Karol G anuncian colaboración y fans estallan con memes

Lo que muchos esperaban al fin se hizo realidad: una colaboración musical entre Shakira y Karol G. Las colombianas dejaron atrás su pasado romántico y anunciaron un nuevo éxito musical, el cual ya provocó reacciones entre sus millones de admiradores.

Por medio de Instagram, las cantantes compartieron con sus fans un adelanto del que será su siguiente video musical. En las postales se les observa de rodillas sobre la arena con atuendos reveladores, y hasta el momento la publicación ya acumula más de 7 millones de “me gusta”.

Y es que, mientras Karol G sigue siendo relacionada con su ex Anuel AA, con quien rompió sentimentalmente el año pasado; Shakira no deja de ser tendencia a causa de la infidelidad de su ex pareja y el padre de sus hijos, Gerard Piqué.



Los mejores memes por la colaboración entre Shakira y Karol G

A pocos minutos del anuncio de su nuevo sencillo, las redes sociales no tardaron en inundarse de memes. Lo anterior se debe a que, para algunos internautas el tema podría tratarse de una “venganza” en contra de sus exparejas.

Hace unos días, ‘La Bichota’ declaró para The New York Times que le había hecho un par propuestas sobre colaboraciones musicales a Shakira, pero ninguna de las dos encontraba la oportunidad para coordinarse y grabar.

Lo anterior desató una ola de rumores que fueron confirmados el martes pasado por ambas cantantes. Y aunque aún no se conocen más detalles de talles de la pista, como la letra o el ritmo, con el título bastó para que los fans de Karol G y Shakira perfilaran al tema como uno de los más esperados de la industria.

Por lo anterior, aquí te compartimos una recopilación de los mejores memes:



