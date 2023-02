Abuelita celebra su divorcio en TikTok: “hay que vivir y dejar vivir”

El divorcio puede resultar en un alivio para muchas personas que dejan de sentirse identificadas con su matrimonio, o que han vivido algún episodio que provocó que perdieran la confianza con su pareja.

Tal es el caso de una abuelita cuyo caso de viralizó en TikTok por el alivió que sintió al separarse de su pareja de años: “hay que vivir y dejar vivir”.

Se trata de Aida Sedanola Abuela, quien tiene su propia cuenta de TikTok en la que suma más de 100 mil seguidores.

Foto: TikTok

La mujer de cabello canoso grabó el video cuando entró a un supermercado y recordó cómo antes su esposo decidía que iban a comer y sólo elegía lo que a él le gustaba, situación que comparó con su estatus actual en el que se permite elegir lo que se le antoja.

“por ejemplo, si yo quería un melón… ¿y tú para qué quieres un melón? A mí no me gusta, y no lo poníamos. Y ahora que vengo al mercado y puedo escoger naranjas, manzanas, comerme lo que yo quiera, estoy feliz”.

La mujer compartió que aunque fue una experiencia difícil romper su matrimonio a su edad, le representó libertad: “puedo andar por los pasillos el tiempo que me dé la gana”.



“¿Que si fue duro dejarlo a mi edad? Sí, que no fue fácil no… que hacer ajustes es mi presupuesto económico, pues desde luego que se quedó con todo, verdad, y yo nomás mi pensión chiquita, sí, pero véanme estoy feliz”, recordó la mujer de la tercera edad.

El video que suma más de 465.7 mil “Me gusta” en Tiktok ha generado múltiples comentarios de apoyo entre los usuarios de la red social, quienes reconocieron la valentía de la abuelita:

“Felicidades, nunca es tarde para vivir lo bonito”, “a esto le llamo amor propio, sé que quizás no es fácil, pero la felicito. Qué Dios la colme de mucho amor, salud y felicidad”, “orgullosa de usted señora”, “su paz mental y emocional no tiene precio, felicidades bella señora”.

