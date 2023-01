Abandonan a perrita en aeropuerto; su jaula no cabía bajo el asiento del avión

En redes sociales causó indignación la publicación de Facebook de una organización que trabaja en pro del cuidado de los animales en Estados Unidos, la cual contó el conmovedor caso de Baby Girl, una perrita de 14 años.

El abandono del can se presentó en el Aeropuerto Internacional Charlotte-Douglas, situado en Charlotte, Carolina del Norte, cuando su dueña se disponía a viajar en un vuelo nacional y no pudo meter la jaula debajo de la silla.

Según informó el canal local "7 News", que hace parte de la cadena de noticias "CNN", la mujer, que tiene una discapacidad visual, no tenía cómo pagar el transporte de Baby Girl en la bodega. Aunque no quiso ser identificada, sí le reveló al medio que su intención no era abandonarla, era dejarla en buenas manos.

Lee también Escritora finge su muerte y después "reaparece" en Facebook; genera indignación

"Baby Girl no fue abandonada en el aeropuerto. La entregué. Yo no habría ido en el avión. Me habría quedado sin hogar. Me hubiera quedado en las calles de Carolina del Norte con mi perra si hubiese sabido que corría peligro", explicó en la entrevista.

Lo cierto es que un empleado de la aerolínea en la que viajó la mujer fue quien contactó a la agrupación animalista Furbabies Animal Rescue para que recogiera a la perrita y le diera un hogar.

Daryl Strickland, que encabeza este proyecto, se encargó de encontrarle un hogar temporal.

Lee también ¿Los días de Google están contados? Sofisticado robot ChatGPT amenaza con reemplazarlo

"La llevamos al veterinario y es muy amigable con todos (...) Y simplemente se acostó en el sofá y se hizo sentir como en casa. Ella es una perra mayor, por lo que tendría que ir a una familia de adultos mayores. Le gustan sus pequeños paseos pero no es muy entusiasta como lo serían los perritos", dijo su nuevo dueño, Robin King, al respecto.

"Querían llamar a control animal, pero un empleado de la aerolínea y amigo de FurBabies, Kevin, nos pidió que esperáramos hasta que pudiera contactar con rescate animal. Aquí está ella, Baby, sana y salva. ¡Gracias, Kevin!", escribió en su cuenta de Facebook la organización.

Finalmente, piden ayuda, principalmente económica, ya que Baby Girl todavía necesita una transfusión de sangre y análisis dental antes de que pueda ir a un hogar definitivo. Los tratamientos que necesita podrían llegar a costar mil dólares.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

aosr