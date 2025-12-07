¿A qué hora termina la Venta Nocturna Liverpool hoy 7 de diciembre?

La famosa tienda departamental mexicana, Liverpool, dio inicio a su última Venta Nocturna del año este fin de semana.

Tras una temporada en la que las ofertas arrasaron en el mercado nacional, con fechas como el Buen Fin, Black Friday y Cyber Monday, la cadena brinda una última oportunidad para aprovechar descuentos y promociones en todos sus productos con "La Nocturna de Liverpool".

Esta venta decembrina es el último periodo de promociones exclusivas y descuentos en distintas categorías que tendrá la tienda en este 2025 y llega justo a tiempo para poder anticipar algunas compras navideñas.

Esta última Venta Nocturna de Liverpool ofrece una diversidad de promociones para realizar las compras navideñas. Foto: Grok

¿A qué hora termina la Venta Nocturna de Liverpool este 7 de diciembre?

Si todavía no has tenido la oportunidad de acudir a tu sucursal Liverpool preferida, no te preocupes, aún quedan algunas horas para aprovechar la última Venta Nocturna.

En tiendas físicas la Venta Nocturna terminará en el horario de cierre habitual de las sucursales, es decir, a las 9:00 pm de este domingo 7 de diciembre.

Sin embargo, si decides comprar a través de la app Liverpool Pocket o en la página oficial liverpool.com.mx, las y los descuentos estarán disponibles hasta las 23:59 de la noche.

¿Cuándo será la próxima Venta Nocturna de Liverpool?

La siguiente Venta Nocturna de Liverpool será hasta abril de 2026. Llamada "La Nocturna de Liverpool para Mamás", se da días antes de que se celebre el Día de las Madres en México y al igual que todas, ofrece una gran variedad de artículos con descuentos o facilidades de pago.

