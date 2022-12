5 historias de terror vividas por los fans de Bad Bunny en México

El cantante Bad Bunny se presentó la noche del viernes, 9 de diciembre, en la Ciudad de México; sin embargo, muchos de los asistentes registraron caos en los accesos del Estadio Azteca, debido a que se reportaron boletos falsos y clonados, ante ello, en redes sociales circularon videos de gente desesperada por no poder ingresar al evento.

Por medio de TikTok, el usuario @jano_almanza difundió un video donde se observa a una mujer reclamar un presunto robo de boleto por parte de un policía del Estadio Azteca.

"Dame mis boletos. Oye no, mis boletos, qué te pasa, esos son mis boletos, no te puedes quedar mis boletos así", se escucha decir una joven a un policía que lleva consigo aparentemente un boleto.

Por medio de Twitter, EL UNIVERSAL logró captar el momento exacto en que decenas de personas logran trepar el área de los accesos para poder lograr entrar al estadio; sin embargo, no pudieron.

Por la desorganización para entrar al concierto de Bad Bunny, los fanáticos acusaron que el personal tuvo una actitud grosera y rompió algunos boletos sin permitir el acceso.

Debido a la mala organización y a los boletos clonados, personas que no pudieron ingresar al estadio entonaron canción del cantante puertorriqueño.

