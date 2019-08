YouTuber sube por error video donde maltrata a su perro

La YouTuber estadounidense Brooke Houts, subió inadvertidamente la versión no editada de un video a su canal que en el que se aprecia como golpea y parece escupir a su perro. Aunque el video ya fue eliminado de su cuenta que tiene más de 330 mil seguidores en YouTube, aún se puede encontrar en redes sociales.



Horas más tarde, después de que el video se volviera viral, Houts emitió una declaración en Twitter, disculpándose con "cualquier persona que haya sido afectada negativamente por el metraje". Explicó que cuando se filmó el video, "las cosas en mi vida exterior fueron menos que excepcionales". defendió parte de su comportamiento basado en el hecho de que su perro pesa 75 libras y "cuando él está saltando en mi cara con la boca abierta, yo, como padre de un perro, tengo que demostrarle que este comportamiento es inaceptable" y agregó ella no es una abusadora de perros.

To everyone who has been commenting on my social media as of recently: pic.twitter.com/gnxUbfVHdf

— b (@brookehouts) 7 de agosto de 2019