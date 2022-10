YouTube presenta su conferencia EduCon edición 2022

La comunidad de Edutubers, como se les conoce a los creadores de contenidos para YouTube enfocados en educación, se reunió este jueves en la Ciudad de México. Y es que la empresa de videos más popular del mundo organizó la edición 2022 de su conferencia EduCon.



Así, creadores nacionales y latinoamericanos se dieron cita para compartir mejores prácticas y experiencias en la promoción de videos educativos.



Player for Education



Durante el evento se dieron a conocer nuevas herramientas que buscan hacer mejor la experiencia educativa en el ecosistema de productos de YouTube.

Entre los principales anuncios está Player for Education el cual “es un reproductor integrado que muestra contenido en las aplicaciones educativas más populares sin las distracciones que implican los anuncios, los enlaces externos o las recomendaciones”, dio a conocer YouTube.



Con lo anterior, según la plataforma tecnológica, también se busca que el reproductor esté integrado en Google Classroom, “para tener una experiencia en la plataforma aún mejor y que favorezca el aprendizaje y la atención de los estudiantes”.



El inicio de esta implementación se dará en Estados Unidos de la mano de compañías de tecnología educativa (EdTechs) como EdPuzzle, Purdue University y Purdue Global. Después se ampliará a otras regiones y países.



"Cada día, profesores y alumnos de todo el mundo usan YouTube para aprender. Gracias a YouTube Player for Education, se ampliarán las opciones de aprendizaje en los entornos educativos, ya que permite que los alumnos interactúen con nuevas materias sin distracciones. Estamos encantados de ser uno de los primeros partners con los que YouTube colabora para ofrecer Player for Education, dado que, en última instancia, la misión de EdPuzzle es ayudar a los alumnos a aprender a través de videos", declaró Quim Sabrià, CEO de EdPuzzle, Inc.



Beneficios para edutubers

Asimismo, durante la EduCon se dijo que los edutubers que cumplan con todos los requisitos podrán ofrecer e impartir cursos, ya sean gratuitos o con costo.



Se plantea que este proyecto se active a partir de 2023 y que los videos estén disponibles para verse sin anuncios y con la posibilidad de activar la reproducción en segundo plano. Inicialmente, los cursos se abrirán para usuarios de los Estados Unidos y Corea del Sur y después llegarán a otros países.



También, para dar mayores capacidades de interactividad a los internautas, será posible que los creadores incluyan cuestionarios y recursos similares.



Esto también ayudará a los usuarios a ponerse a prueba y verificar que sus esfuerzos están dando resultados. YouTube dijo que la versión Beta o de pruebas de esta nueva función estará libre en los próximos meses.



“De acuerdo con un estudio de Ipsos, el 89% de los argentinos y los colombianos dicen que YouTube los ayuda a aprender algo nuevo, ese número incrementa para los mexicanos con un 92%, y un 91% para los peruanos. Por eso, hemos comunicado novedades que permitirán que el contenido educativo sea aún más accesible e interactivo para los alumnos, al tiempo que ayudamos a los creadores de este tipo de contenido a prosperar en la plataforma”, divulgó YouTube en su blog.

