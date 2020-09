Xbox Series S: ya sabemos el precio y características de la consola “barata” de Microsoft

Pronto llegará una nueva generación de Xbox al mercado. Microsoft promete que su nueva consola traerá mejores experiencias a los gamers pero no había dado muchos detalles de cómo lo lograría hasta que el día de ayer se filtró un video de la Xbox Series S y la marca decidió hacer la confirmación, al menos del precio.

Ayer aparecieron tantas filtraciones en internet que la compañía tuvo que confirmar la existencia de su consola más económica. Un poco más tarde el usuario de Twitter WalkingCat compartió lo que parece ser el video de revelación de la Xbox Series S. A continuación te decimos todo lo que sabemos al respecto.

Lo que confirmó Microsoft a través de su cuenta de Twitter es que la próxima generación de su consola costará 299 dólares, es decir unos 6 mil 500 pesos al tipo de cambio de hoy, aunque es aproximado, el costo solo está confirmado para Estados Unidos.

Más allá del precio, lo que se puede ver en el video filtrado es que podrá correr los juegos a 120 fps (cuadros por segundo), además de alcanzar una resolución de hasta 1440p. Entre las novedades que están llamando la atención están su compatibilidad con tecnología de trazado de rayos DirectX, el sombreado de velocidad variable y la frecuencia de actualización que, aseguran, brindará una latencia ultrabaja.

Según el video, Microsoft también incluirá compatibilidad con streaming multimedia 4K e incluso escalado 4K para juegos, aunque no ofrecerá esta calidad de manera nativa.

Algo más que revela el comercial es que la Xbox Series S será la Xbox más pequeña de la historia, un 60% más pequeña que la Xbox Series X más grande.

También se dice que la consola contará con 512 GB de almacenamiento lo cual puede parecer muy poco considerando que los videojuegos actuales superan regularmente la marca de 100 GB, pero todavía es posible que la Xbox Series S incluya el mismo puerto de almacenamiento extraíble que se encuentra en la Xbox Series X más grande. Además, vale la pena recordar que Microsoft está apostando por los juegos basados en la nube.

La imagen muestra que la consola llegará en color blanco con un gran círculo negro en la parte superior que corresponde a una toma de aire, además de una segunda rejilla de ventilación en la parte alta. En el costado derecho de la consola se ve un puerto USB y se confirma la falta de bandeja para discos, es decir que la Xbox Series S será completamente digital.

Todavía queda mucho por saber de la nueva consola que, según el sitio Windows Central será presentada el próximo 10 de noviembre junto con la Xbox Series X. Por cierto según los informes, la consola más grande y potente tendrá un precio de 499 dólares, el equivalente a 10 mil 900 pesos.

Juegos en la nube

Vale la pena recordar que, hace una semanas el director de Xbox, Phil Spencer, a través de un artículo en Xbox Wire, explicó que, a partir de septiembre, los miembros de Xbox Game Pass Ultimate podrían jugar más de 100 títulos de Xbox Game Pass desde sus teléfonos celulares con tan solo conectarse a la nube.

Detalló que esta iniciativa es el siguiente paso complementario al trabajo que se realiza en Xbox Series X y la próxima generación junto a los juegos de PC en Windows. “Los juegos son una fuente de alegría, inspiración y conexiones sociales. Tienen el poder de reunirnos, crear empatía y fortalecer nuestros vínculos como comunidad. Mientras nos preparamos para la próxima generación, nuestros esfuerzos para hacer que los videojuegos sean más incluyentes e inmersivos y que estén más conectados y sean más sociales son tan importantes como nunca antes”, señaló Spencer.

También dieron a conocer que todos los títulos de Xbox Game Studios llegarán a Xbox Game Pass el mismo día de su lanzamiento mundial, dando al usuario la opción de decidir si quiere comprar cada juego por separado o jugar desde Xbox Game Pass títulos como Halo, Forza, Age of Empires, Gears of War, Minecraft y Microsoft Flight Simulator.

Cabe recordar que con Xbox All Access se accede a los servicios de Xbox Series X y Xbox Game Pass Ultimate por una sola tarifa mensual.