Xbox Game Pass obtendrá un plan familiar

Los días de ser expulsado de Xbox porque un compañero o un miembro de la familia decidió iniciar sesión desde otra habitación pude que queden pronto en el olvido.



Microsoft podría lanzar un plan familiar



De acuerdo con algunos reportes, Microsoft está agregando un plan familiar como un nivel de suscripción separado a su Xbox Game Pass, según Windows Central.

Leer también: WhatsApp: los iPhone en que dejará de funcionar la app en abril





Este posible anuncio sería una buena noticia para todos los gamers de Microsoft, ya que a diferencia de Netflix, Spotify y muchos otros servicios de suscripción, Xbox Game Pass actualmente no cuenta con una opción que permita que varios usuarios compartan una cuenta.



Esto ha sido una frustración común entre los jugadores de Xbox a lo largo de los años, sobre todo en quienes comparten un hogar con otras personas a las que les encanta jugar.



¿Cómo funciona una suscripción de Xbox Game Pass?



Las suscripciones de Xbox Game Pass se encuentran vinculadas a perfiles específicos de Xbox y no a dispositivos específicos, lo que les permite a los jugadores iniciar su sesión prácticamente desde cualquier lugar.



Si bien los jugadores técnicamente pueden agregar una consola Xbox secundaria a su suscripción a Game Pass, el titular de la cuenta principal debe iniciar sesión para que la segunda persona acceda a sus juegos.



Por tanto, los hogares con varios jugadores a menudo evitan este inconveniente pagando varias suscripciones individuales de Game Pass, aunque no es una opción muy viable en algunos casos.



De acuerdo con los reportes, el plan familiar permitirá hasta cinco jugadores en una sola suscripción y podría salir más adelante este año. Se desconoce cuál será el precio exacto y si el plan familiar será exclusivo de Xbox Game Pass Ultimate o incluirá los otros niveles de suscripción.



Plan familiar, ¿ventaja de Microsoft sobre Sony?



Es probable que un plan familiar le dé a Microsoft una ventaja adicional sobre Sony Playstation, que esta semana anunció un conjunto de planes de suscripción recientemente renovados, ninguno de los cuales incluye un plan familiar, para competir con Xbox Game Pass.



Como ya se ha señalado anteriormente, Microsoft ha estado muy ansioso por hacer crecer su base de suscriptores de Xbox Game Pass.



El servicio de juegos en la nube se encuentra actualmente en 25 millones de suscriptores a partir de este enero. De la adquisición de la empresa de 68.7 mil millones de que representó Activision Blizzard, se espera que cierre el próximo verano, lo que significa que títulos populares como Call of Duty, Diablo y World of Warcraft llegarán a Game Pass.



No sorprende que una de las formas en que Microsoft acomodará esta base de suscriptores más grande sea facilitando que los hogares compartan una suscripción.

Leer también: WhatsApp: Cómo descargar el certificado de vacunación Covid-19

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters