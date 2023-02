WhatsApp trabaja en una función de boletines privados

Es posible que no tengas que enviar mensajes a un chat grupal para mantener actualizados a tus amigos de WhatsApp.



El portal especializado WABetaInfo, descubrió recientemente que el código de una versión beta reciente de WhatApp para Android incluye referencias a una función de " boletines informativos privados" no anunciada aun.

Boletines informativos privados en WhatsApp



Si bien su funcionamiento exacto no está claro, se trata de un espacio privado en la pestaña Estado que le permite a los usuarios compartir contenido con muchos seguidores. Los nombres y otros detalles de contacto están ocultos de forma predeterminada.



Se trata de la primera versión beta que menciona la función Boletín, por lo que es posible que no esté lista para probarse por un tiempo. Tampoco hay garantía de que WhatsApp publique boletines como un producto terminado.





WhatsApp, ¿una plataforma para boletines?



Se debe tener en claro que WhatsApp es tanto una fuente de información como un servicio de mensajería, con usuarios que frecuentemente reenvían mensajes y reciben noticias a través de discusiones grupales.



Asimismo, los boletines agilizarían efectivamente parte de esa entrega de información. Meta también ha pasado años girando hacia servicios orientados a la privacidad, incluidas comunidades que pueden vincular varios chats grupales. La adición podría expandir la funcionalidad de WhatsApp sin convertirla en una red social al estilo de Facebook.



Interés en boletines ha decaído



Hoy en día, diversos internautas y compañías consideran que el uso de los boletines ha comenzado a decaer. No obstante, aún hay mucho interés en este tipo de contenido y WhatsApp no es la única firma que quiere experimentar con el formato.



El pasado mes de enero, los cofundadores de Instagram, Kevin Systrom y Mike Krieger, presentaron Artifact, una nueva plataforma social que presenta boletines, blogs y artículos en un formato similar a TikTok.





Pero a diferencia de TikTok, aquí no hay videos, ya que el Feed se nutre de noticias y artículos, sin imágenes, solo texto.



De igual forma, Facebook y Twitter también han experimentado con boletines en los últimos años.

