WhatsApp se compromete a ser más transparente en Europa

WhatsApp llegó recientemtne a un acuerdo con la Unión Europea tras la controversia sobre su cambio de política de privacidad de principios de 2021.



WhatsApp facilitará rechazar actualizaciones de sus términos de servicio en Europa



Después de discusiones con la Comisión Europea y los reguladores de protección al consumidor de la UE, WhatsApp facilitará que los usuarios rechacen las actualizaciones de los términos del servicio.

La marca propiedad de Meta también "explicará claramente" cuando rechazar esos términos limitará el uso de los servicios, dice la Comisión. Las personas también pueden descartar las notificaciones sobre estas actualizaciones y retrasar la revisión de esas actualizaciones.



WhatsApp no comparte datos de usuarios



La compañía confirmó además que no está compartiendo datos personales con otras marcas de Meta, incluido Facebook, por el bien de la publicidad. Tampoco está compartiendo esos datos con terceros, dice la Comisión.



WhatsApp provocó una protesta a principios de 2021 cuando pidió a los usuarios que compartieran datos como información de conexión y transacciones con marcas hermanas como Facebook como parte de su nueva política de privacidad.



Si bien los usuarios cambiaron poco, algunos interpretaron esto como una señal de que WhatsApp estaba compartiendo mensajes y llamadas con Facebook. Eso provocó un éxodo masivo a los servicios de mensajería segura de la competencia, como Signal y Telegram.





WhatsApp trató de asegurar a los usuarios que no podía acceder a las conversaciones cifradas de extremo a extremo, pero la reacción negativa llevó a la empresa a pausar la implementación de la política.



Cuando reintrodujo los nuevos términos, agregó aclaraciones, pero advirtió que el servicio dejaría de funcionar gradualmente a menos que los usuarios aceptaran los términos.



La Comisión Europea se involucró en enero del año pasado, cuando respondió a las acusaciones de prácticas desleales al pedirle a WhatsApp que explicara mejor cómo usa los datos de las personas.





El pasado mes de junio, también pidió a WhatsApp que explicara más claramente su modelo de negocio y si se beneficiaba o no de los datos personales.



Le hemos pedido comentarios a Meta. La Red de Cooperación para la Protección del Consumidor de la Comisión planea "supervisar activamente" la aplicación de estas promesas por parte de WhatsApp con futuras actualizaciones de políticas. Cualquier violación podría dar lugar a multas y otras sanciones.



El gigante del chat tampoco es el único que se enfrenta al escrutinio. La Comisión dice que continúa buscando "patrones oscuros" o intentos de presionar injustamente a los usuarios para que acepten suscripciones, cambios de política u otras funciones no deseadas. No se sorprenda si hay más acuerdos como el de WhatsApp en un futuro próximo.

