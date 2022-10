Whatsapp: ¿Cómo y cuándo usar el emoji de las manos levantadas?

A partir de su aparición en 2009, WhatsApp Messenger, o simplemente WhatsApp, ha revolucionado el mundo de la mensajería instantánea, añadiendo año tras año, mejoras para la experiencia del usuario y una mejor comunicación. Imágenes, audios, videos, notas de voz, documentos, gifs, ubicaciones, contactos, stickers, llamadas y videollamadas, son algunas de las funciones más utilizadas de la aplicación que pertenece a Meta.

La plataforma de mensajería posee varías funciones de comunicación. Una de ellas es la forma escrita y otra es la de voz. Pero uno de los elementos de la primera mencionada, que le da un carácter muy expresivo, es el emoji. En la aplicación se pueden utilizar muchos de estos símbolos para brindar más expresividad a la conversación entre interlocutores.

Uno de los más utilizados y populares son las “dos manos levantadas”. Y solo entendiendo el emoji dentro del contexto de la “Emojipedia” es que se puede acceder a un significado. Pero claro, no es lo mismo en todos los países del mundo, ni mucho menos en una determinada cultura. Por eso, este símbolo que se usa en muchas conversaciones, quiere decir “Banzai” en Japón.



Emoji manos levantadas. Fuente: Emojiall.com

La frase “Banzai” tiene una connotación inmediata y relacionada con estar feliz o un acontecimiento grato y/o de satisfacción personal. Por eso es que también puede utilizarse con significados religiosos o de alabanzas, en cuanto a un “aleluya” o “agradecimiento de bienestar”. El símbolo “manos levantadas celebrando” se agregó a Emoji 1.0 en 2015 y fue aprobado como parte de Unicode 6.0 en 2010.

Las otras denominaciones que tiene, según la región del mundo del usuario, son: Arms In The Air (brazos en el aire), Festivus Miracle (la fiesta del milagro), Hallelujah (aleluya), Praise Hands (elogio con las manos) o simplemente Two Hands (dos manos).

Su manera de ser representado, es decir, sus características de diseño, pueden variar entre las plataformas, sistemas operativos y marcas de dispositivos. De esta manera, no se verá igual en Twitter, Facebook, Instagram, iOS, Samsung, Microsoft Teams, Skype, Sony Playstation, Messenger, Google y Mozilla, entre otros. Lo cierto es que cada vez que quieras comunicar algo satisfactorio o de celebración, ya sabes que este es el emoji que mejor se adapta a la intención.