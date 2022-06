WhatsApp: cómo quitar el "en línea" en Android y iOS

WhatsApp es una de las apps de mensajería instantánea favoritas de los usuarios ya que cuenta con muchas herramientas que permiten tener una comunicación amena con otros usuarios.



Sin embargo, a pesar de una buena aplicación, hay aspectos que no suelen agradarle mucho a los usuarios. Como, por ejemplo, el poco cuidado a su privacidad, ya que WhatsApp les brinda a tus contactos bastante información como tu última hora de conexión, si leíste el mensaje, si estas en línea, si estas respondiendo el mensaje, etcétera.



Esto puede ser bastante incómodo para muchos usuarios, sobre todo si son víctimas de stalkeo ya que otras personas sabrán lo que hacen dentro de esta plataforma.

No obstante, no todo es malo, ya que afortunadamente dentro de la app de mensajería instantánea, puedes deshabilitar estas funciones para que nadie pueda ver información de más.



En Tech Bit te mostramos cómo quitar el “en línea” paso a paso, para que así tu privacidad esté resguardada.



Cómo ocultar el “en línea” en WhatsApp



Dentro de la aplicación de WhatsApp, la leyenda “en línea” les aparecerá a tus contactos mientras la aplicación esté en uso. Este es un estado público y todo mundo puede verlo, incluso aquellos a quienes no tienes guardados en tu lista de contactos.



Y el estado no cambiará hasta que hayas cerrado la aplicación. Lamentablemente, para algunas personas este estatus les ha traído varios problemas por ello te mostraremos cómo ocultarlo.



La única forma oficial para no aparecer en línea tanto en Android como iOS es activando el Modo Avión para que tu celular ya no esté conectado a Internet. Lo primero que debes hacer es asegurarte que la aplicación de WhatsApp esté cerrada y por ningún motivo vayas a entrar a ella.



Cuando recibas un mensaje, deberás bajar la barra de herramientas que viene en la parte superior de tu smartphone y activar la opción que dice Modo Avión, esto te dejará sin datos, señal y conexión WiFi.



Ahora, puedes abrir la aplicación de WhatsApp para leer y responder todos los mensajes que desees. Posteriormente cierra completamente la app de mensajería y desactiva el Modo Avión para que tu celular tenga acceso de nuevo a Internet o tus datos móviles.



Así, tus mensajes serán enviados, pero no aparecerás en línea en ningún momento.



Otras opciones para no aparecer “en línea”



Existen otras dos opciones que te ayudarán a ocultar la leyenda “en línea”. La primera es añadiendo WhatsApp como un widget de tu smartphone, esto solo aplica en Android.



Presiona prolongadamente la pantalla de inicio tu celular.



En la parte inferior aparecerá una opción que dice Widgets. Da clic ahí.



Busca el de WhatsApp y añade un recuadro de mensajes, el cual puede ocupar cualquier parte de tu pantalla principal en el tamaño que desees.



Una vez anclado a tu pantalla principal, podrás leer los mensajes que te lleguen sin necesidad de abrir la aplicación por lo que no aparecerás “en línea”, hasta que abras estos mensajes en la app.



Una segunda opción es activando la visualización de notificaciones de WhatsApp, la cual puedes activar tanto en Android como iOS:



Ingresa a Configuración.



Abre la opción que dice Aplicaciones y busca la que dice WhatsApp.



En la opción de Notificaciones deberás activar el botón que dice “Mostrar notificaciones de WhatsApp”



Con ello te aparecerán en la parte superior los mensajes que te lleguen a la app, lo mejor es que desde ahí puedes leerlos y responderlos. Y lo mejor es que no aparecerás “en línea”



Por otra parte, si quieres asegurarte de no aparecer “en línea”, puedes apagar tus datos móviles o activar el Modo Avión como te mostramos más arriba.

