WhatsApp: cómo pasar tus mensajes de Android a iPhone

WhatsApp es una de las apps de mensajería instantánea más importantes para cientos de personas, debido a que en ella se archivan conversaciones e información que puede ser relevante para el usuario.



Debido a ello, cuando cambias de teléfono móvil esperas que tus conversaciones se mantengan intactas, sin embargo, esto podría no resultar así cuando pasas de un sistema operativo a otro ya que son dos entornos completamente distintos que se manejan con diferente interfaz.



Pero no te preocupes, existen métodos muy sencillos que permitirán resguardar tus conversaciones, incluso cuando tus celulares no cuentan con el mismo sistema operativo. En Tech Bit te explicamos paso a paso cómo puedes pasar tus conversaciones de WhatsApp de Android a iPhone sin ningún problema.

Crea una copia de seguridad de tus conversaciones



Antes de que realices cualquier otra acción, es importante que tus conversaciones estén protegidas previamente con una copia de seguridad de WhatsApp. Esto permitirá que tu información se guarde en la nube de Google Drive. Hacer esta copia es muy sencillo, solo debes seguir los siguientes pasos:



Abre la aplicación de WhatsApp.



Pulsa la opción de Menú y entra a Ajustes.



Entre las opciones que se despliegan, elige la que dice Chats.



Se abrirán otras opciones y deberás elegir la que dice Copia de Seguridad.



Tendrás que elegir si esta copia se hará Diariamente, Semanalmente, Mensualmente o Nunca. Elige la que creas que es correcta para ti.



Te pedirá que elijas la cuenta de Google a la que quieres que se guarde la información, si tu cuenta ya esta abierta solo tendrás que seleccionarla, de lo contrario tendrás que iniciar sesión.



Una vez que pulses a la opción de Guardar, todos los chats y archivos multimedia recibidos en WhatsApp se guardaran en una carpeta de Google Drive, en donde podrás visualizar toda tu información cuando desees.



Por otra parte, si cuentas con sistema operativo iOS entonces tendrás que seguir estos pasos:



Abre la aplicación de WhatsApp.



Ingresa a Configuración y selecciona la opción de Chats.



Ahí elige Copia de Seguridad y pulsa en Realizar Copia de Seguridad.



En este caso, la copia de seguridad se hará en iCloud, por lo que debes contar con una cuenta de este servidor.



Cómo paso mis mensajes de WhatsApp de un sistema operativo a otro



Cuando se cambia de móvil con el mismo sistema operativo no habría ningún problema por recuperar tus conversaciones en tu nuevo celular. Con solo ingresar la tarjeta SIM, descargar la aplicación e ingresar tu número, de formar automática aparecerá la opción de Restaurar Conversaciones, solo deberás pulsar en Aceptar e inmediatamente todos tus chats aparecerán en el nuevo smartphone.



Sin embargo, el problema viene cuando el sistema operativo es diferente ya que en Android las copias de seguridad se guardan en Google Drive mientras que las de iOS se guardan en iCloud.



Ante ello, la aplicación de WhatsApp permite exportar los mensajes y archivos de aquellos chats importantes. Para esto, se tendrá que enviar a través de correo electrónico las conversaciones de los contactos que no se quieran perder.



Para lograrlo, tendrás que ingresar a la conversación del chat que te interesa, después pulsa en la opción de Más y posteriormente elige Exportar Chat. Aparecerá una ventana que preguntará si deseas añadir los archivos multimedia compartidos en el chat, tu deberás elegir si los necesitas o no.



Posteriormente, se enviarán a tu correo electrónico estas conversaciones y podrás visualizarlas cuando quieras desde tu iPhone o Android. Ojo, en esta opción podrás visualizar el chat en un formato plano, es decir, solo se verá como un texto más y no como aparece en tu aplicación de WhatsApp.



La razón principal por la que no podrás hacer la exportación normal de tus conversaciones de WhatsApp en las aplicaciones es porque la compañía de mensajería se rige por un cifrado de extremo a extremo y los datos que se almacenan en un sistema operativo no pueden cambiarse a otro de manera fácil.



Sin embargo, algunas compañías como Samsung, han anunciado que están preparando la opción de extraer las conversaciones de WhatsApp a diferentes sistemas operativos de manera oficial y segura. Smartphones como el Samsung Galaxy Z Fold 3 o un Galaxy Z Flip 3 ya están en pruebas para lograr esta opción.

