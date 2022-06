WhatsApp: cómo desactivar las reacciones

Como la app de mensajería más popular del mundo WhatsApp siempre está buscando nuevas maneras de facilitar la comunicación de sus millones de usuarios. En ese sentido, hace unas semanas lanzaron la opción de poder reaccionar a los mensajes con íconos o “reacciones”. Muchos están encantados con esta función pero a otros no les gustó, si este último es tu caso te decimos cómo se desactivan.



Lo primero que hay que explicar, en caso de que no sepas de qué te estamos hablando, es que WhatsApp implementó la función "Reacciones" que es muy común en otras plataformas como Facebook e Instagram. Básicamente es la opción de poder darle manita arriba, poner carita triste o de risa a una publicación. Estamos seguros de que las conoces y las has utilizado.



En el caso de WhatsApp solo se tiene la posibilidad de reaccionar con 6 emojis que indican: me gusta (manita arriba), amor o me encanta (corazón), me divierte (carita de risa), me sorprende (carita sorprendida), me entristece (carita llorando) y agradecimiento (manitas juntas).



Aunque se habla de que en una próxima actualización crecerán en número de posibilidades para reaccionar, por ahora, si se quiere utilizar alguna reacción solo se debe mantener presionado el mensaje del chat para que aparezcan los emojis y después elegir alguno.



La otra persona recibirá una notificación y verá el ícono que elegiste al lado del mensaje.



Si no ves la función recuerda que es necesario contar con la última versión de WhatsApp.



Paso a paso para desactivar las reacciones en WhatsApp

Ya te explicamos qué son y para que se usan la reacciones de WhatsApp pero si esta función no te gusta siempre puedes desactivarla y para ello basta con que sigas estos pasos:



Abre WhatsApp y ve al menú principal dando clic en los tres puntos que se ubican en la esquina superior derecha de la pantalla.



Elige la opción de Ajustes y luego ve a Notificaciones.



En la lista que se despliega verás una opción que dice “Notificaciones de reacciones”, solo da clic en el punto verde de la derecha para deshabilitar la función, sabrás que es así porque se pondrá gris.



Si quieres volver a tenerlas repite los pasos.



¿Cómo quitar el "escribiendo" en WhatsApp?

Ya que estás en la configuración de la app tal vez quieras conocer otros trucos por ejemplo, cómo quitar la leyenda "escribiendo".



Recordemos que ese mensaje se muestra a tus contactos para indicar que, justamente, estás escribiendo en el chat, pero si no quieres que nadie lo sepa solo tienes que seguir estos pasos:

Cuando vayas a responder un mensaje y no quieras que la otra persona vea el “escribiendo”, antes de dar clic para entrar a la app activa el modo avión. En la mayoría de los celulares basta con que deslices el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para que te aparezca el acceso a directo a funciones como el modo avión, si no es así, ve al menú de configuración.



Recuerda que si activas esta función te quedarás sin acceso a redes móviles y fijas.



Entonces podrás abrir WhatsApp, responder el mensaje, tardarte todo lo que quieras, y la otra persona no sabrá que estás escribiendo.



Cuando termines da clic en enviar como normalmente lo harías y desactiva el modo avión para que la otra persona reciba el mensaje.



