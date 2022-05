WhatsApp: cómo bloquear tu cuenta si te roban o pierdes tu teléfono

Si te roban o pierdes tu celular, entonces debes tomar cartas en el asunto para evitar que otras personas no hagan mal uso de toda la información que guardas en tu dispositivo.



Desde tus cuentas bancarias hasta archivos multimedia pueden quedar expuestos, por lo que además de poner una denuncia deberías comenzar a cancelar todas tus aplicaciones y bloquear tu smartphone.



Una de las apps principales que debes cuidar después del extravío de tu teléfono es WhatsApp, debido a que esta contiene mucha información privada que puede caer en manos de personas maliciosas, por lo que es importante que nadie acceda a tu cuenta.

Afortunadamente, en casos de robo o extravío existen varias opciones que te permitirán desactivar tu cuenta de WhatsApp. En Tech Bit te contamos sobre las alternativas que existen para bloquear tu cuenta de forma fácil y sencilla.



Así puedes bloquear tu cuenta de WhatsApp



Al extraviar tu celular, debes actuar de forma inteligente para no poner en riesgo tu información personal. Lo primero que debes hacer es bloquear todas tus cuentas que tengas abiertas en tu móvil, desde las bancarias hasta las redes sociales. Y posteriormente deberás bloquear el acceso a tu smartphone.



En esta ocasión te enseñamos cómo bloquear tu cuenta de WhatsApp, la cual es de las más importantes que tienes en tu celular, debido a que guarda mucha información que puede caer en manos maliciosas quienes se querrán aprovechar de la situación.



De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, lo primero que deberás hacer es bloquear tu tarjeta SIM, para ello deberás contactar a tu operador de telefonía móvil y pedir que realice esta acción por ti, solo deberás proporcionarle algunos datos para lograrlo.



Al realizar esta acción, tu cuenta de WhatsApp ya no podrá vincularse al número con el que la habías registrado.



Si posteriormente deseas reactivar tu cuenta, tendrás que obtener una nueva tarjeta SIM con el mismo número que tenías anteriormente para activarla en tu nuevo celular.



Por otra parte, el Centro de Ayuda de WhatsApp también señala que es necesario enviar un correo electrónico al Soporte de WhatsApp para desactivar tu cuenta, debido a que la app seguirá funcionando a pesar de que tu SIM esté bloqueada.



Para lograrlo solo deberás enviar un correo electrónico a [email protected] en donde tendrás que poner en el asunto “Teléfono robado/extraviado: Por favor desactiva mi cuenta”, posteriormente adjunta tu número de teléfono más la extensión que, en el caso de México sería +52



¿Mi cuenta se elimina después de bloquearla?



De acuerdo con WhatsApp, la respuesta es no. A pesar de haber bloqueado la cuenta, tus contactos aún podrán ver tu perfil e incluso podrán enviarte mensajes, sin embargo, estos quedarán pendientes durante un periodo de 30 días y te llegarán una vez que reactives tu cuenta.



Sin embargo, si la cuenta no vuelve a reactivarse en un lapso de un mes, entonces el perfil se eliminará por completo y ya no podrás volver a utilizar la misma cuenta de WhatsApp, no podrás recuperar la información que tenías allí y menos recibirás los mensajes que posteriormente te enviaron tus contactos.

