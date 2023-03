WhatsApp abandonaría Reino Unido antes que debilitar el cifrado

El jefe de WhatsApp señaló recientemente que la aplicación de mensajería dejará el Reino Unido si se ve obligada a debilitar sus estándares de encriptación bajo el próximo proyecto de ley de seguridad en línea del país.



WhatsApp podría abandonar el Reino Unido



De acuerdo con los medios The Guardian, Politico y Wired, el jefe de WhatsApp, Will Cathcart, señaló el pasado jueves que la firma podría dejar el Reino Unido, criticando la legislación como el conjunto de regulaciones en línea más preocupante en el mundo occidental.



“Recientemente hemos sido bloqueados en Irán, por ejemplo. Pero nunca hemos visto a una democracia liberal hacer eso”, dijo Cathcart, indicó The Guardian.

Leer también: El uso de Internet ¿altera nuestra percepción del tiempo?



“La realidad es que nuestros usuarios de todo el mundo quieren seguridad. El noventa y ocho por ciento de nuestros usuarios están fuera del Reino Unido. No quieren que reduzcamos la seguridad del producto y, simplemente, sería una elección extraña para nosotros optar por reducir la seguridad del producto de una manera que afectaría al 98% de los usuarios”.



Signal podría también salir de Reino Unido



La advertencia de WhatsApp sigue amenazas similares de otra aplicación de mensajería encriptada, Signal. La presidenta de Signal, Meredith Whittaker, dijo el mes pasado que la compañía "se alejaría absolutamente al 100 por ciento [del Reino Unido] en lugar de socavar la confianza que la gente deposita en nosotros para proporcionar un medio de comunicación verdaderamente privado".



Tanto Whittaker como Cathcart están respondiendo a una disposición dentro del proyecto de ley de seguridad en línea que requiere que las empresas usen "tecnología acreditada" para escanear los mensajes de los usuarios en busca de material de abuso sexual infantil o CSAM.



El proyecto de ley no dice cómo se implementarían estos escaneos, pero los investigadores de seguridad dicen que es imposible introducirlos sin romper el cifrado de extremo a extremo. Los partidarios del proyecto de ley lo niegan.



Apple reveló planes para escanear los mensajes de los usuarios en busca de CSAM en 2021, pero abandonó el proyecto al año siguiente después de las críticas sostenidas de la comunidad de seguridad.



Los críticos advirtieron que una vez que se introduzca cualquier sistema para escanear los mensajes privados de los usuarios, los gobiernos obligarán lentamente a las empresas a agregar más formas de contenido prohibido a sus escaneos, erosionando los estándares de la comunicación privada.



El proyecto de ley de seguridad en línea del Reino Unido ya ha sido criticado por incorporar distinciones confusas entre contenido ilegal y no deseado. La legislación originalmente requería que las plataformas tecnológicas moderaran lo que llamó contenido "legal pero dañino", pero este lenguaje se eliminó del borrador en noviembre pasado.



En su forma actual, el proyecto de ley aún ampliará drásticamente los poderes del gobierno del Reino Unido para moderar las plataformas en línea, aunque los políticos y legisladores continúan modificando su redacción. Se espera que el proyecto de ley se apruebe a finales de este año.

Leer también: El filtro de TikTok que te enseña a maquillarte



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters