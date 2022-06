Viralizan a estilista que se parece a Johnny Depp y Christian Nodal

En los últimos días, algunos de los temas de conversación en medios, pero sore todo en redes sociales, han sido dos personas del espectáculo, Johnny Depp y Christian Nodal.



Esto debido a que ambos han estado envueltos en la polémica, el primero por su juicio con su ex esposa Amber Heard por difamación, el cual recientemente ganó, y el segundo por su separación de la cantante Belinda y la ola de declaraciones que han surgido posterior al rompimiento.



No obstante, poca o nula coincidencia puede haber entre ambos, excepto que haya algo que los una y no lo sepamos.

Leer también: TikTok: niño pide corte de pelo de Miguel Hidalgo y se hace viral

Estilista "Jonny Nodal" se vuelve viral



Recientemente se volvió viral el caso de un estilista, el cual muchos usuarios de la plataforma TikTok aseguran que se parece a ambos famosos.



Tal es el furor de los usuarios por el supuesto parecido con ambos histriones, que algunos tiktokers incluso lo han llamado "Jonny Nodal".



Fue a través del perfil de la usuaria @yulirose21 en donde se subió el video que llamaría la atención de los cibernautas, sobre todo porque fue poco tiempo después de que se diera a conocer la victoria de Depp en el juicio con Heard.



En el clip, se puede ver a un estilista realizando un corte de pelo a un cliente mientras la cámara hace zoom lentamente al tiempo que el hombre se percata, permitiendo ver sus facciones claramente y el por qué los usuarios consideran que tiene gran parecido con ambos artistas.



El video viral, cuenta hasta el momento con más de 379 mil “Me Gusta”, más de 4 mil comentarios y 4 millones de reproducciones.



Tiktokers reaccionan ante Jonny Nodal



Tal ha sido el furor que ha causado este clip y el parecido del estilista con ambas personalidades, que los comentarios no se hicieron esperar, sinedo algunos de tono jocoso.



“Ese se parece a johnny mas que los propios hijos”; “Ya veo a Belinda y Amber peleándose”; “Y yo estaba viendo al cliente JAJAJSHSHS”; “Ig del Johny nodal? Es para una tarea”; “Hijo perdido de Johnny era hace una vez en Mexico”; “Increíble existe el multiverso, Johnny Nodal”; “Ese ya se parece más a Johnny que el Johnny real”; “Jajajajaja wey por eso pago internet”; “Dios mio slgo e jhonny y nodal que mescla que fuerte¡!”; son algunos de los comentarios que se pueden leer del video en TikTok.



Leer también: WhatsApp: cómo quitar el "en línea" en Android y iOS



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters