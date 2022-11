Viral: Traducen al inglés el sonido del “Fierro viejo” en CDMX

Con la pandemia y sus afectaciones a nivel social, la llegada del “home office” a la vida de varios, le dio un cambio inminente a la vida de muchos trabajadores a nivel mundial y con ello miles de extranjeros decidieron emigrar a la CDMX, específicamente a colonias como la Condesa y la Roma para ahorrar los gastos de alquiler en sus países de origen y seguir trabajando en empresas americanas de manera remota.

Y aunque esta situación benefició a algunos negocios de la zona en un principio, ha mostrado algunas afectaciones en el entorno como la gentrificación, que se ha convertido en todo un tema de debate entre los usuarios en redes sociales; ya que los extranjeros que llegan a la Ciudad de México, ganan en dólares y les permite pagar el monto de cualquier renta en las zonas más céntricas, obligando el desplazamiento a otras zonas de los habitantes de nacionalidad mexicana que ya no pueden solventar el aumento de precio en el alquiler de sus viviendas.

Por otra parte, la convivencia social de la mezcla de culturas en esta zona de la Ciudad, también tuvo cambios y escenarios comunes se siguen adaptando a la presencia de extranjeros con letreros en inglés, y lo que se viralizó últimamente, para la sorpresa de muchos internautas fue la nueva versión traducida del audio de “Fierro viejo”.

Traducen el audio del “Fierro viejo” en CDMX

El tradicional sonido se ha convertido en un eco clásico que transita por todas las calles de la ciudad, al compás del icónico audio que dice: “Se compran colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas, o algo de fierro viejo que vendan”, mientras se anuncia; también se tuvo que adaptar a la presencia de gente que no habla español.



Fue a través de TikTok en donde el usuario @lospaysdeluigi, dio a conocer la traducción del emblemático audio que sorprendió a miles de internautas, por esta otra cara de la gentrificación que se tomaron con gracia por el nivel de ingenio de las personas que se dedican a recolectar el fierro viejo.

“We are buying mattresses, drums, refrigerators, stoves, washing machines, microwaves or some old iron that you are selling”, se puede escuchar esta nueva versión con voz de hombre.

La reacción de los usuarios

El video generó interés de inmediato y en pocos días ha tenido 278.5 mil vistas, 25.4 mil me gusta, 313 compartidas y 650 comentarios en donde la alarmante situación de lo mucho que ha escalado la gentrificación se hizo presente en la reacción de los internautas pero con la osadía del video, las risas se hicieron más que presentes entre comentarios como: “¿Qué canción de Bob Dylan es esa?”, “Parece chiste pero es anécdota”, “Se oye más nice”, “Qué buen rap se aventó el don”, “Ojalá que también le paguen en dólares al del fierro viejo”, “wow, maravilloso ejemplo de cómo el mercado se adapta al cliente”, “Ya hasta en mi colonia hay”, “Washi mashin”, son algunos de los comentarios más populares en el video.

