Muchas personas todavía no se fían de los sistemas bancarios tradicionales, ya sea por desconocimiento o por miedo a que algo le pase a su dinero, razón por la cual deciden ahorrarlo “debajo del colchón” o en otros sitios dentro de su hogar.



Sin embargo, este método no es el mejor de todos, ya que el dinero se devalúa teniéndolo ahorrado fuera del banco, además de que puede estropearse por ejemplo por la humedad, o peor aún sufrir algún daño.

Viral: rata destroza más de 15 mil pesos en ahorros



Este es el caso de una joven de Perú, quien se volvió viral en TikTok, después de que publicara un video en el que deja ver que, por tener guardado su dinero en su casa, éste terminó destrozado por una rata.

La usuaria @luzyosy compartió un clip en el que se le puede ver intentar pegar varios pedazos de billetes de 100 soles (moneda peruana), completamente destruidos, a parecer por un roedor.





“Maldita rata. Mis 3,000 soles (15 mil 725 pesos aproximadamente), ¡ay!”, escribió la mujer con un texto que acompaña al video que muestra los pedazos del papel moneda extendidos en una mesa, junto con otros guardados en una bolsa de plástico.



El video que se volvió tendencia en TikTok tiene hasta el momento más de 9 mil “Me Gusta”, casi 3 mil compartidas y más de 400 mil reproducciones.







Tiktokers se muestran empáticos con la mujer



El video causó ternura y empatía entre los usuarios de TikTok, que de hecho varios de ellos mandaron sus muestras de apoyo, además de aconsejarle a la mujer qué hacer con su dinero, como acudir al banco para que se los cambiaran:



“A mi mamá le pasó lo mismo, pero fue al banco central y le cobraron un porcentaje mínimo por el cambio”, “trata de pegarlo y te lo cambian, no importa si falta un pedacito”.



Ante la recomendación, la mujer indicó que ya había asistido a la institución bancaria pero la habían rechazado: “hasta el momento no me lo quieren cambiar porque falta la mayoría de partes”.



De igual manera, otros tiktokers indicaron que no era una buena idea guardar el dinero en casa, ya que hay mejores formas de hacerlo:



“Si van a hacer eso compren una caja fuerte”, “es mejor una alcancía o guardarlo en un banco”.



Cabe señalar que, de acuerdo con el Banco Central de Reserva de Perú (BCRP) el cambio de billetes rotos solamente puede efectuarse sí: tiene más de la mitad con la marca de agua, la tinta que cambia de color, el hilo de seguridad; además debe de contar con al menos una de sus series y numeraciones completas, y tener el anverso y el reverso.



