Viral: Perro "periodista" roba micrófono en transmisión en vivo

Un dicho popular señala que el perro es el mejor amigo del hombre, sin embargo dicha frase no menciona que también están capacitados para hacer el trabajo de reportero.



Al respecto, un perrito se ha convertido en una estrella de la televisión y de internet, luego de interrumpir una transmisión en vivo de un noticiero, ya que le robó el micrófono a una reportera y huyó.



La escena rápidamente se volvió tendencia en redes sociales y ha causado las risas entre los usuarios.

Leer también: Netflix “barato” podría costar entre 7 y 9 dólares al mes



Perrito roba micrófono a reportera y se vuelve viral



El divertido video fue compartido en redes sociales y muestra a una periodista que estaba dando un reporte del clima en Moscú, Rusia. De repente un cachorro golden retriever interrumpió a la comunicadora de una cadena rusa salta enfrente de ella y toma con su hocico el micrófono para después darse a la fuga.



Desconcertada, la periodista corre detrás del can para intentar recuperar el aparato, aunque el lomito va a toda velocidad para "cubrir la noticia".



"¡Quieto! ¡Ven aquí! ¡Oye, para, para! ¡Quieto!", se escucha decir a la comunicadora mientras corre detrás del can para que le devuelva su instrumento de trabajo.



Mientras la mujer perseguía al canino, en el foro, la conductora se mostró sorprendida por lo sorprendente del suceso, no obstante, mantuvo la calma y siguió con el programa.



Si bien el video es de 2021, fue retomado en las redes, convirtiéndose nuevamente en todo un suceso. En TikTok el clip cuenta ya con más de 286 mil “Me Gusta”, más de 2 mil 500 comentarios, más de 20 mil compartidas y 3.2 millones de reproducciones.



Tiktokers reaccionan ante perrito periodista



El video enterneció a varios usuarios de TikTok y consiguió muchos comentarios de ternura hacia el peludito, que puso a sufrir a la comunicadora durante su enlace.



“Excepcional el trabajo del camarógrafo”; “la reportera persiguiendo la noticia. Ya en serio, pobre. Qué nervios debió sentir”; “el autocontrol de la presentadora en estudio es un nuevo nivel zen”; “El perrito...Quiero mis 15 minutos de gloria”; “el firu cansado del amarillismo”; “Ese camarógrafo merece un ascenso... jamás dejó de grabar la mejor noticia”; “a firulais no le gusta la libertad de expresión jajajajajajaja jajajajajajaja jajajajajajaja jajajajajajaja jajajajajaja”; “Te amo, perrito que se roba el micrófono”; “hay un Golden q visita mi trabajo y siempre me roba las mascarillas q traigo puestas, las deja sin ligas y se va”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el video.



Esta historia tuvo un final feliz, ya que si bien no aparece en el corto, la reportera logró alcanzar al lomito y recuperar su micrófono.



"Como he dicho, el tiempo es realmente estupendo, adecuado para los paseos con los perros", señala la joven mientras acariciaba la singular mascota.

Leer también: El “Google chino” Baidu lanza PC cuántica con acceso abierto

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters