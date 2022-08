Viral: Marmota roba cosecha y se la come frente a la cámara de seguridad

TikTok es la plataforma en la que actualmente millones de personas se despejan de un día ajetreado debido a su contenido de entretenimiento, o aprenden algo nuevo mientras esperan su cita en el doctor o en la fila del transporte gracias a sus diversos tutoriales.



Asimismo, el contenido de animales es uno de los más ternura causan y llaman la atención de los tiktokers, debido a las diversas acciones a veces increíbles del reino animal.



Marmota roba cosecha de granjero y se la come frente a cámara de seguridad, se hace viral



Recientemente a través de TikTok se difundió un video en el que es posible apreciar a una pequeña marmota hurtando la cosecha de un granjero, pero lo mejor del clip es que al parecer el animalito ni tiene remordimiento alguno, ya que incluso come los alimentos robados frente a la cámara de seguridad del hombre, como si estuviera consciente de que está siendo grabada.

El hombre afectado es un granjero llamado Jeff Permar, quien decidió cosechar sus propios alimentos en un huerto en su casa para tener sus alimentos a la mano.



Sin embargo, tiempo después comenzó a notar que sus verduras “se le desaparecían” o en algunos casos, amanecían mordisqueadas, por lo que decidió investigar qué estaba ocurriendo.



“Noté que mi jardín estaba dañado y que no era una peste normal, era algo distinto. Tenía todo tipo de verduras y cada una estaba con mordidas, desaparecía. Estaban probando un poco de todo, busqué huellas que me ayudaran a identificar al ladrón, pero no dejaba rastro”, dijo el hombre.



Con la finalidad de dar con el responsable, Permar decidió colocar una serie de cámaras de seguridad en su huerto y atrapar así al sospechoso. No obstante, grande fue su sorpresa al descubrir que se trataba de un roedor el responsble del desastre de su huerto.



“Al principio estaba muy molesto. Subí la altura de la reja, puse troncos alrededor para prevenir que escarbaran, pero nada funcionó. Ella seguía metiéndose a mi huerta, al menos 3 veces al día y siempre miraba a la cámara”, explicó Jeff.



Es así que, en el video compartido en la cuenta de TikTok del usuario '@araleon56' se puede ver a la marmota probando diferentes frutas y verduras, e incluso, se puede apreciar como en algunos casos, el pequeño animal además de mirar a la cámara mientras come, de cuando en cuando, cuenta con un compañero, otra marmota que con alegría se le ve disfrutando de la cosecha.



El video que ya es viral en TikTok, cuenta hasta el momento con 2 millones de “Me Gusta”, casi 29 mil comentarios, más de 85 mil compartidas y 8.8 millones de reproducciones.







El clip también se ha mudado a otras plataformas teniendo un éxito muy similar al obtenido en TikTok. Por ejemplo, en Twitter, el video cuenta con 20.8 mil retuits, 155.7 mil “Me Gusta” y 3 millones de reproducciones.







Chunk, la nueva estrella de las redes sociales



Después de intentar en vano, alejar a la marmota de su huerto, Jeff decidió mejor en lugar de luchar contra ella, convertirla en su mascota, a la que llamo “Chuck”.



Ahora, Chuck cuenta con su propio canal de YouTube “Chunk The Groundhog”, en el que Jeff publica diversos videos de las aventuras de su singular amigo.



De igual manera, cuenta con una página oficial de Facebook, donde el animalito tiene miles de seguidores.

