Viral: Joven se gasta los ahorros de su novia en un coche

Nadie se salva de tener alguna historia de terror con un ex, pero esta Tiktoker se merece una mención honorífica por esta trágica historia. La también influencer, Tammy Parra aprovechó un “trend” en TikTok para dejar a los internautas atónitos por el gran alcance de esta persona por gastar los ahorros de su pareja en un coche.

La historia comienza con la aclaración de que el chico nunca le había pedido ser su novia, pero que llevaban alrededor de un año saliendo. También contó Tammy que en ese tiempo era muy ingenua y que a pesar de que ella trabajaba a su corta edad, a ese chico lo seguían manteniendo sus papás; aún así ella le pagaba todo cuando salían.

Esta persona, le decía a la influencer: “Yo estoy contigo porque eres la única mujer que no es interesada”, ella tomaba la frase como un halago y continúo pagando todo, hasta que comenzó a ahorrar para su universidad.

Durante este tiempo, se abstuvo de salir a donde ella quería, no se compraba ropa e incluso no comía con tal de seguir ahorrando para que su “puerquito” tuviera más dinero; hasta que su entonces pareja le planteó la idea de resguardar sus ahorros en su casa, con la excusa de que en la de ella vivía mucha gente y para mantener el dinero seguro, a lo que ella accedió.

Se gastó los ahorros de su novia en un coche

Un día le llamó y le dijo a Tammy que iría a recogerla en su coche nuevo, por lo que ella decidió regalarle un pastel. Cuando lo felicitó por su adquisición y le preguntó por el dinero que le faltaba para poder comprarlo, él le dijo que “tomó prestado” de su puerquito; añadiendo que le devolvería el dinero.

Con el tiempo dejaron de salir, por lo que ella e incluso su mamá, le pidieron el dinero en varias ocasiones, sin embargo, hasta ahora no le ha devuelto nada. La Tiktoker terminó su relato recordando que en una relación no hay que dar "ni todo el amor ni todo el dinero".

La historia sigue causando indignación en TikTok y hasta ahora lleva más de 4.6 millones de vistas, 556 mil likes y casi 5 mil comentarios donde las historias similares de los internautas no se hicieron esperar: “A mi me pasó igual, yo le compraba ropa y se la ponía cuando salía a engañarme”, “Yo tambíen le compre un carro a mi ex”.



