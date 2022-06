Viral: Joven confronta a novio infiel, quería ligar con su mejor amiga

Una relación implica confianza y respeto, sin embargo, muchas veces estos dos valores no logran reflejarse en las acciones de alguno de los implicados. Por ello, es común ver la ruptura de una relación debido a una infidelidad.



Actualmente, las redes sociales juegan un papel importante al exponer las infidelidades de una pareja. Así fue como una joven se dio cuenta que su novio estaba intentando ligar a su mejor amiga, por ello decidió confrontarlo y lo exhibió a través de su cuenta de TikTok.



Novio queda expuesto en redes sociales por infidelidad



Mediante la cuenta de @ariaranguez, la usuaria expuso la infidelidad de su novio y rápidamente el video se volvió viral.



En el clip, la joven expone que su mejor amiga le informó acerca de que su novio “le estaba tirando la onda” a través de las historias de Instagram que subía.

Leer también: Viralizan a estilista que se parece a Johnny Depp y Christian Nodal



En el clip se aprecia cómo el joven reaccionaba con distintos emojis a todo lo que compartía su amiga en la red social, como el emoji de fuego e incluso algunos saludos.



Ante ello, la mujer decidió reaccionar y armar un plan para exponer la infidelidad de su novio. Para ello, se hizo pasar por su amiga y tuvo una conversación con él a través de su cuenta para ver cómo reaccionaba.



Lo que no esperaba ver era que el joven efectivamente quería ligar a su amiga e incluso acordaron un lugar para verse.



“Yo súper feliz porque tenía novio, súper atento y detallista. Hasta que un día le reaccionó a sus historias a mi amiga y le habló. Ella me dio su contraseña y yo le respondí, haciéndome pasar por ella. Armé el encuentro y fui yo”, dice la voz en off del video de TikTok.



En el video se puede ver la conversación que mantuvo la joven con su novio, e incluso el chico negó que tenía una relación, con el fin de concretar una cita con la amiga de la mujer.



Posteriormente se ve en el clip a la joven llegando al encuentro para enfrentar la infidelidad de su novio; “yo ahí toda icónica apareciéndole”, además se puede escuchar a su amiga decir “qué perra es, la amo”. Después del enfrentamiento, la joven relató que se fue con sus amigas de fiesta.



Rápidamente el video se volvió viral en la plataforma de TikTok. Hasta el momento el clip cuenta con 21.6 millones de vistas, 15 mil comentarios, 3.4 millones de “Me Gusta”, y 22 mil compartidas.



Joven comparte historia con su ex en TikTok



Rápidamente el video causó varias reacciones en la plataforma; “Esa es una verdadera amiga”, “El look para ir a verlo y la manera de volver caminando al auto. ICONIC”, “Amiga sos mi ídola, te amo”, “Esas sí son amistades, una por haberle dicho a su amiga y la otra por haberle creído y no enojarse con ella”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en el clip.



Posteriormente, la joven compartió otros dos videos en donde cuenta cómo reaccionó su ex al verla y muestra los mensajes que le envió el chico después de todo lo acontecido, asimismo, mostró sus mensajes de respuesta, en uno de ellos se puede leer;



“Soy mucha mujer para vos, valgo oro y tengo un corazón grande, así que yo salgo ganando. Soy joven, inteligente y me queda mucho por vivir, no tengo las de perder. Así que a partir de ahora te deseo mucha suerte, porque te aseguro que la vas a necesitar”, además en el video le dijo “amor, si estás viendo esto te mando un beso grande, somos virales”.



El último video que subió cuenta con 947 mil vistas, 120 mil “Me gusta”, 1352 comentarios y 388 compartidas.

Leer también: Tiktoker exhibe a conductor de app que quería “estafarlo”



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters